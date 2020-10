Apple HomePod recebe versão 14.1 e traz o modo Intercomunicador

A Apple apresentou na última keynote o novo HomePod mini e, com ele, algumas novas funcionalidades para a coluna inteligente da marca. Agora que este dispositivo recebeu a versão 14.1 do seu sistema operativo, permite utilizar a funcionalidade Intercom, ou, em português, Intercomunicador. A lamentar está o facto de não ser um produto que está atualmente no mercado nacional, mas pode ser adquirido no mercado internacional.

Para muitas pessoas que têm este produto da Apple, as novidades vieram potenciar mais a vertente Smart Home da coluna. Assim, mostramos como poderemos tirar partido de algumas destas novidades.

HomePod está mais útil do que nunca

A Apple ontem lançou para o público em geral o iOS 14.1 e o iPadOS 14.1. Esta versão, que equipa o iPhone 12, trouxe uma série de correções e novas funcionalidades. Entre elas está o intercomunicador que permite entre os HomePod trocar mensagens de voz, assim como a configuração e transferência automática das definições relativas ao ID Apple, Apple Music, Siri e Wi‑Fi para o HomePod mini.

Resumo das novidades HomePod mini Configuração e transferência automática das definições relativas ao ID Apple, Apple Music, Siri e Wi‑Fi para o HomePod mini.

Siri As sugestões de Siri aparecem na aplicação Mapas quando é pedida informação à coluna sobre uma localização. Os pedidos de pesquisa na internet feitos ao HomePod podem ser enviados desta coluna para o iPhone. Siri pode agora parar alarmes, temporizadores e multimédia em várias colunas HomePod. Suporte para reconhecimento de voz na aplicação Podcasts para vários utilizadores da casa.

Intercomunicador Possibilidade de pedir ao HomePod para fazer anúncios noutras colunas HomePod em toda a casa. Envio de comunicações por intercomunicador para todas as colunas HomePod. Envio de comunicações por intercomunicador para um HomePod numa divisão ou zona específica.

Outras melhorias e correções Possibilidade de adicionar música aos alarmes, para acordar com a sua música, lista de reprodução ou estação de rádio de Apple Music. Resolução de um problema que, por vezes, resultava na reprodução dessincronizada nos pares estéreo. Maior fiabilidade na utilização de Siri para controlar várias colunas. Otimização do desempenho de Siri.



A parte mais interessante nesta altura, será o Intercomunicador. Assim, esta nova funcionalidade dá a possibilidade de pedir ao HomePod para fazer anúncios noutras colunas HomePod em toda a casa. Por exemplo, se estamos na cozinha e queremos chamar as crianças, o HomePod da cozinha poderá anunciar o que pretendemos no HomePod do quarto das crianças.

Contudo, a versão 14.2, atualmente na beta 4, ainda vai mais além. Com esta versão, poderemos usar o Intercomunicador a partir da app Casa e, do nosso iPhone, falar de fora da casa para dentro da casa, com a coluna a ser o nosso por voz.

Siri mais inteligente e útil

Além das novidades ao nível da app Intercomunicador, a Apple alargou a ação da Siri. Assim, com alguns comandos de voz, a assistente virtual responde conforme a pessoas que a interpela. O reconhecimento da voz dos utilizadores faz então com que a Siri tenha um comportamento de resposta diferente e adaptado ao utilizador.

Portanto, com a linha mini, que custará aqui na vizinha Espanha, 99 euros, as pessoas podem ter um assistente barato, super útil e com múltiplas funcionalidades. Sim, é verdade que a Apple não lançou ainda na Siri o português de Portugal, mas já há muita coisa que se pode fazer utilizando esta ferramenta em bom português. Por outro lado, o inglês é cada vez mais fluente por cá.

Em resumo… com a saída da versão final iOS 14.2, os utilizadores que tenham este dispositivo vão conseguir uma nova experiência de utilização em viva voz, assim como novos automatismos, ferramentas do dia a dia e até um fantástico auxiliar do entretenimento.

