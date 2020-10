Android 11 tem um bug que oculta algumas partes do ecrã

A versão final do Android 11 chegou em setembro e trouxe uma lufada de ar fresco aos dispositivos com o sistema operativo da Google. No entanto, alguns problemas têm sido reportados neste novo sistema.

Agora, os utilizadores queixam-se que o Android 11 traz um bug que faz ocultar algumas partes do ecrã.

Depois do lançamento da versão final do Android 11, alguns problemas começaram a surgir. Um dos primeiros esteve relacionado com a quebra na funcionalidade de multitarefas dos smartphones. Ou seja, o popular swipe para cima deixou de apresentar a lista de aplicações já abertas e, em vez disso, passou a exibir apenas um ecrã negro sem qualquer app para escolher.

Outro problema afetou a atualização do Android 11 nalguns telefones Pixel da Google. Segundo as queixas deixadas nos fóruns da Google, vários utilizadores não conseguiam atualizar o sistema dos seus equipamentos para a versão mais recente.

E agora a Google tem outro problema a afetar este sistema para dispositivos móveis.

Bug no Android 11 oculta algumas partes do ecrã

Há mais queixas relativamente a outra falha que se está a verificar nos smartphones Android. Alguns utilizadores reportam que um bug no Android 11 está a ocultar partes do ecrã dos equipamentos.

O problema caracteriza-se por a barra de estado superior se sobrepor ao conteúdo exibido nessa mesma zona superior, quando algumas aplicações estão iniciadas e requerem o ecrã inteiro.

Ao ocultar parte dos conteúdos necessários da aplicação, a barra limita, assim, algumas funcionalidades aos utilizadores. Por exemplo, nalguns jogos, há botões ou informações necessárias que ficam escondidas debaixo da barra.

Até ao momento a Google ainda não realizou qualquer intervenção para solucionar este erro. Mas, até que seja resolvido, os utilizadores sugerem, como solução temporária, que a aplicação seja reiniciada.

Segundo as informações, o problema reflete-se sobretudo em skins personalizadas como o One UI 3.0 da Samsung.