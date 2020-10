OnePlus 9 deverá chegar em 2021, mas mais cedo do que se espera

A OnePlus acabou de apresentar os seus smartphones da linha 8T, mas os rumores já especulam o futuro e o que será da linha OnePlus 9. Habitualmente lançada em abril ou maio, a linha de topo da marca chinesa poderá chegar mais cedo em 2021.

Será esta uma estratégia das marcas para tentar minimizar as perdas de 2020?

As especulações em torno dos smartphones do início de 2021 já começam a surgir em força. 2020 foi um ano difícil para a maioria das marcas e, por isso, 2021 está a ser preparado com toda a força. É possível que várias marcas acelerem a produção dos seus smartphones para chegarem mais cedo ao mercado e, assim, tentarem minimizar as perdas registadas este ano.

A Samsung poderá ser uma das primeiras a fazê-lo, com o lançamento do seu Galaxy S21. Agora, surgem rumores que indicam que a OnePlus vai pelo mesmo caminho.

OnePlus 9 chegará mais cedo em 2021

De acordo com informações partilhadas pelo Android Central, o próximo OnePlus 9 será lançado em março do próximo ano.

Habitualmente, a OnePlus lança a sua linha de topo no mês de maio. No entanto, este ano, a empresa lançou a série OnePlus 8 em abril. Agora, de acordo com fontes da indústria e a par da programação de lançamentos da OnePlus, a empresa estará a ponderar um lançamento ainda mais cedo para a próxima série de smartphones OnePlus 9.

Estes lançamentos antecipados poderão estar a ser programados para que as empresas se antecipem a outros concorrentes que têm ganho terreno nos principais mercados. É o caso da Huawei que tem uma presença importantíssima no mercado chinês.

Há ainda que contar, no caso da OnePlus, que agora existe mais uma linha de smartphones que necessita de espaço no cronograma dos lançamentos da empresa. O OnePlus Nord foi lançado este ano e, ao que tudo indica, foi apenas o primeiro de uma nova linha de smartphones de gama média.