Netflix promete mais filmes e séries originais para 2021

A Netflix divulgou o seu relatório financeiro do terceiro trimestre de 2020. Os resultados mostram que a plataforma de streaming está a crescer mais lentamente, assim como a faturação.

Neste sentido, e para cativar os utilizadores, a Netflix promete que vai lançar mais filmes e séries originais para 2021.

Netflix continua a crescer… mesmo a um ritmo mais lento

Segundo o resultado financeiro dos últimos três meses deste ano, a Netflix continua a crescer, no entanto a uma velocidade mais moderada. A faturação da empresa também cresce mas também mais devagar.

Neste último trimestre os lucros da empresa aumentaram em 18,7%, obtendo um lucro líquido de 790 mil dólares. A receita cresceu 22,7% de julho a setembro para 6,43 mil milhões de dólares.

No final de setembro, a popular plataforma de streaming contava com 195,15 milhões de assinantes em todo o mundo. Esta quantidade representa um crescimento de 23,3% ano a ano, mas apenas um aumento de 1,14% face ao segundo trimestre de 2020. Contudo, a empresa pretende terminar o ano de 2020 com mais de 200 milhões de utilizadores.

De acordo com a Netflix, este panorama de crescimento mais lento deve-se ao aumento significativo durante a pandemia que, agora, está a desacelerar.

Plataforma promete mais filmes e séries originais para 2021

Para espicaçar e cativar mais assinantes, a Netflix promete trazer muitos mais filmes e séries originais no próximo ano. A quantidade de conteúdo original deverá aumentar em cada trimestre de 2021, em comparação com os trimestres deste ano.

As séries Stranger Things, The Witcher e o filme Red Notice, voltaram a ser produzidos, após a paragem devido à pandemia. Para além disso, a Netflix estima concluir as gravações de mais 150 outras produções até ao final de 2020.

A plataforma também divulgou uma estatística sobre os seus lançamentos mais recentes. Os dados baseiam-se na quantidade de casas que viram por pelo menos dois minutos duma série ou filme nos primeiros 28 dias após o seu lançamento:

The Old Guard: 79 milhões

A Banca dos Beijos 2: 66 milhões

American Murder: The Family Next Door: 52 milhões

Cobra Kai: 50 milhões

Ratched: 48 milhões

The Umbrella Academy (2T): 43 milhões

O Dilema das Redes Sociais: 38 milhões

Lucifer (5T): 38 milhões

