É oficial: Chegou o novo smartphone OnePlus 8T

A OnePlus acabou de anunciar o novo OnePlus 8T. Chega com um ecrã Fluid AMOLED de 6,55″ com resolução FullHD+ e uma taxa de atualização de 120Hz.

O processador é o Snapdragon 865, tem GPU Adreno 650 e vem com 128/256 GB de armazenamento e 8/12 GB de RAM. O sistema operativo é o Android 11 com OxygenOS.

A bateria tem uma capacidade de 4500 mAh, com tecnologia de carregamento rápida associada, carregando 60% em apenas 15 minutos.

Relativamente às câmaras, destaca-se a principal de 48 MP com sensor Sony IMX586, com abertura f/1.7. Esta câmara vem acompanhada ainda de mais uma ultra grande angular de 16 MP e ainda de uma macro de 5 MP e outra monocromática de 2 MP. Grava vídeo a 4K a 60 fps, no máximo.

A câmara frontal é de 16 MP com abertura f/2.4 e grava vídeo a 1080p a 30 fps.

Por fim, é de referir que o smartphone entra hoje em pré-venda na Europa por 599 €, para a versão de 8 GB + 128 GB, e por 699 €, para a versão de 12 GB + 256 GB. As vendas iniciam a 20 de outubro.