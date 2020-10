Samsung Galaxy S21 poderá chegar antes do previsto? Há rumores que apontam para janeiro

Os smartphones da linha Samsung Galaxy S, por norma, são lançados entre fevereiro e março. Contudo, para 2021, depois de um ano profundamente negativo para o mercado dos smartphones, a Samsung parece estar a preparar mudanças.

Janeiro poderá trazer consigo o novo Samsung Galaxy S21.

Samsung Galaxy S21 poderá chegar em janeiro

Os rumores de que o S21 possa ser anunciado já em janeiro não são de agora. Historicamente, os topo de gama da linha S são apresentados em fevereiro ou março, mas a Samsung desta vez poderá surpreender mesmo o mercado.

O site SamMobile aponta como certo o lançamento dos novos Samsung Galaxy S esta alteração, citando fontes asiáticas, próximas da empresa.

Os motivos para esta antecipação poderão estar relacionados com a tentativa de capitalização, aproveitando o tempo até a Huawei lançar o seu próximo modelo da linha P, que deverá ser lançada em março. Além disso, poderá ter como objetivo criar um espaço temporal maior entre o lançamento dos topo de gama no início do ano e a edição para fãs no outono.

Depois do lançamento do Samsung Galaxy S20 FE, a empresa garantiu que queria colocar no mercado, daqui em diante, sempre um modelo “Fan Edition”.

Uma terceira hipótese, poderá ainda ser a necessidade de separação de lançamento de modelos. De recordar que o S20 e o Z Flip, foram lançados este ano em simultâneo. No futuro, esta poderá não ser a melhor estratégia para impulsionar vendas.

Só não se sabe o dia…

Portanto, “salvo quaisquer circunstâncias imprevistas”, o Samsung Galaxy S21 será mesmo anunciado em janeiro de 2021. Não há, no entanto, indicação de um dia para tal anúncio acontecer.

A dar força a estas informações, há ainda a indicação de que os fornecedores da Samsung já começaram as produções em massa de componentes para esta nova geração de smartphones.

Sem condições para ajuntamentos e para viagens, é quase certo que os eventos que decorram no início de 2021 continuem a acontecer apenas de forma virtual.

Leia ainda: