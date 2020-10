A Samsung tem na sua linha Galaxy Note o que de mais produtivo existe no segmento dos smartphones. A S Pen é a chave para tal e, a cada novo lançamento está mais precisa nos traços que permite fazer e tem mais funcionalidades associadas. Este ano, o lançamento do Samsung Galaxy Note20 trouxe uma novidade “ultra” e é sobre ele que vamos falar.

Se procura um smartphone de topo, depois de algumas semanas de teste, deixamos-lhe 5 motivos para comprar o Samsung Galaxy Note20 Ultra.

Especificações gerais

O Samsung Galaxy Note20 Ultra apresenta-se ao mercado com um ecrã Dynamic AMOLED 2X de 6,9″ polegadas, com resolução 3088 x 1440 píxeis (QuadHD+). Vem equipado com o processador Exynos 990 (7 nm+), desenvolvido pela Samsung e que lhe garante o desempenho de excelência a que estamos já habituados. Além disso, a GPU é uma Mali-G77 MP11.

Em Portugal está, portanto, disponível a versão 5G, nas cores Mystic Bronze e Mystic Black, com 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno, com 12 GB de RAM.

A câmara principal é composta por três câmaras, uma de 108 MP e outras duas de 12 MP. Tem foco automático, flash LED, zoom ótico até 5 vezes e zoom digital até 50 vezes. Além disso, ainda grava vídeo a 8K. A câmara frontal é de 10 MP.

Em resumo:

Câmara frontal: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3.2″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF



Vídeo: 4K@30/60fps, 1080p@30fps

Câmara traseira: 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS



12 MP, f/3.0, 120mm periscópio/telefoto, 1.0µm, PDAF, OIS, Zoom ótico até 5 vezes e zoom digital até 50 vezes



12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm



Vídeo: 8K@24fps, 4K@30/60fps

O Note20 Ultra tem certificado IP68 de resistência a água e poeiras, NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 e Bluetooth 5.1. Destaca-se ainda o sensor de impressões digitais ultrassónico, o suporte à Samsung Wireless DeX e o som em stereo.

Quanto à autonomia, uma vez mais, a grande bateria e o software otimizado, garantem mais do que um dia de utilização. A bateria, em concreto, é de 4500 mAh e suporta carregamento rápido a 25 W, carregamento sem fios a 15 W e o carregamento reversivo é a 4,5W.

A S Pen assume um papel fundamental neste smartphone, permitindo assim uma escrita fluida no ecrã de 102 Hz. Vem com Bluetooth o que lhe permite, ser um controlador do Note.

Por fim, tem como dimensões 164,8 x 77,2 x 8,1 mm e pesa 208g. A estrutura é em metal e tanto a frente como a traseira têm vidro com proteção Gorilla Glass Victus. De referir que o Note20, ao contrário da versão Ultra, tem a traseira em plástico, o que, num smartphone de topo é de estranhar.

5 motivos para comprar o Samsung Galaxy Note20 Ultra

1. A produtividade com a S Pen

Sem dúvida alguma que o grande fator que distingue o Note dos restantes smartphones de topo é a sua S Pen e a produtividade que ela confere, principalmente para alguns utilizadores específicos.

Estamos a falar de uma caneta virtual que escreve como se de uma caneta normal estivéssemos a falar. Mais pressão, traços mais grossos, mais leveza e traços mais finos. O ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz faz com que essa sensação seja ainda mais evidente.

É claro que o facto de ser um objeto bastante fino leva a que a habituação de escrita possa demorar algum tempo. Mas vai melhorando.

A S Pen liga-se ao smartphone via Bluetooth, necessitando apenas de uma rápida configuração inicial. Já que oferece funcionalidades de controlo remoto, tem também uma bateria que carrega sempre que está acoplada ao Galaxy Note20.

Algumas uncionalidades associadas à S Pen:

Screen off memo: Mesmo sem desbloquear o smartphone, poderá tirar notas. Para tal, basta retirar a caneta, escrever e guardar. Tudo ficará no Samsung Notes.

Mesmo sem desbloquear o smartphone, poderá tirar notas. Para tal, basta retirar a caneta, escrever e guardar. Tudo ficará no Samsung Notes. Escrita no ecrã: É feita uma captura do ecrã onde é possível adicionar notas de forma absolutamente rápida.

É feita uma captura do ecrã onde é possível adicionar notas de forma absolutamente rápida. De caligrafia a texto: Rapidamente, poderá estar a escrever com a S Pen e passar todas as anotações para formato digital.

Rapidamente, poderá estar a escrever com a S Pen e passar todas as anotações para formato digital. PENUP: Para artistas, existe uma plataforma comunitária onde podem ser partilhadas as várias criações desenhadas com a caneta do smartphone

Para artistas, existe uma plataforma comunitária onde podem ser partilhadas as várias criações desenhadas com a caneta do smartphone Rabiscos RA: Para quem gosta de partilhas divertidas nas redes sociais, os Rabiscos com base em realidade aumentada serão muito úteis. Enquanto grava um vídeo, poderá adicionar elementos ao seu mundo virtual.

Para quem gosta de partilhas divertidas nas redes sociais, os Rabiscos com base em realidade aumentada serão muito úteis. Enquanto grava um vídeo, poderá adicionar elementos ao seu mundo virtual. Controlo por gestos: A S Pen permite fazer uma série de ações, como retroceder, voltar ao menu anterior, captar fotos, tirar screenshots e escrever no ecrã, apenas com alguns gestos e um clique no botão em simultâneo.

2. A qualidade fotográfica

Atualmente, as marcas não sabem o que fazer às câmaras dos seus smartphones. A qualidade nos equipamentos de topo está tão elevada para as limitações físicas existentes, que, então, criam funcionalidades que nem são muito úteis, nem apresentam assim tanta qualidade. Falo, em concreto dos zooms infinitos. É certo que valorizam o smartphone, mas não é isso que quero destacar.

Importante a destacar é a qualidade das fotografias com recurso à câmara principal, nos mais variados ambientes de luz, a própria câmara ultra grande angular com muito detalhe, os retratos com um bom destaque do plano de fundo, e mesmo as fotografias captadas com recurso ao zoom ótico.

A câmara traseira apresenta-se com a seguinte configuração:

108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS

12 MP, f/3.0, 120mm periscópio/telefoto, 1.0µm, PDAF, OIS, Zoom ótico até 5 vezes e zoom digital até 50 vezes

12 MP, f/2.2, 120˚, 13mm (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm

Vídeo: 8K@24fps, 4K@30/60fps

Em vídeo, há que destacar que grava a 8K a 24 fps e 4K a 60fps. A gravação a 8K ainda não tem grande utilidade prática, mas é um passo importante para a a entrada na nova era dos conteúdos multimédia.

Para criadores de conteúdo, seja para plataformas próprias ou para empresas de terceiros, o smartphone poderá mesmo ser a única ferramenta de trabalho, já que também oferece funcionalidades de edição interessantes e é claro, tem disponíveis na Play Store as mais avançadas aplicações de dedicadas a tal tarefa.

Temos a possibilidade de captar fotos na qualidade máxima em JPEG e em RAW para que possamos trabalhar sobre elas.

A câmara frontal oferece também uma excelente qualidade com os seus 10 MP.

Exemplos de fotos captadas com as várias câmaras da traseira:

3. Bateria e autonomia do Samsung Galaxy Note20 Ultra

A bateria do Samsung Galaxy Note 20 Ultra tem uma capacidade de 4500 mAh e carrega a 25W, com o carregador fornecido dentro da caixa. Apesar de não carregar os 50% em meia hora como a marca promete, carrega cerca de 45%, o que é um valor bastante aceitável para uma bateria com esta capacidade.

Para carregar na totalidade registámos cerca de 1 hora e 20 minutos, a partir da bateria totalmente descarregada.

Uma pequena comparação leva-nos ao Samsung Galaxy S20 Ultra, que trazia uma bateria de 5000 mAh com carregamento a 45W (ainda que o carregador fornecido fosse o de 25W).

Importa saber como se comporta em termos de autonomia. De uma forma geral consegui sempre um dia e meio de utilização. Esta autonomia diminui, claro, em dias onde a câmara foi mais utilizada ou houve mais trabalho para gerir à distância. Contudo, não houve nenhuma situação em que não tivesse durado para um dia inteiro.

Desde a última geração de smartphones Galaxy S20 que temos visto as baterias da Samsung a oferecer um melhor desempenho, algo que era exigido há muito pelos utilizadores da marca.

Mas em termos de bateria há ainda que destacar a sua capacidade de carregar sem fios a 15 W e ainda a possibilidade de carregar outros dispositivos a 4,5 W. Para acessórios, como os Galaxy Buds Live que também já aqui testámos, esta é uma possibilidade muito relevante.

4. Desempenho

A forma como o smartphone desempenha as suas tarefas é um dos mais importantes aspetos a considerar. No segmento de topo, há muito tempo que não encontramos um modelo que não cumpra este requisito e o Note 20 Ultra não é exceção.

Como já foi referido, vem equipado com o processador Exynos 990 (7 nm+), desenvolvido pela Samsung e traz uma GPU é uma Mali-G77 MP11. Em Portugal está disponível a versão 5G com 256 GB ou 512 GB de armazenamento interno, com 12 GB de RAM.

Além disso, vem equipado com o Android 10, otimizado pela interface de utilizador One UI 2.5.

As tarefas mais exigentes como jogos ou edição de fotografia e vídeo, são desempenhadas com grande fluidez. Mas depois toda a experiência multimédia, edição de documentos, conversação e a própria interação com a S Pen, são aspetos a valorizar.

Apesar deste ser um artigo que se foca mais nos aspetos positivos do smartphone, não é possível deixar de referir que aquece de forma exagerada… nada que um bom utilizador de smartphones Samsung já não esteja habituado.

5. O ecrã do Galaxy Note20 Ultra

Por fim, o destaque vai para o ecrã. Estamos perante a mesma tecnologia já apresentada com o S20 Ultra. É portanto, um ecrã de 6,9 polegadas, com uma tecnologia Dynamic AMOLED 2X. Oferece HDR+ e Always-on Display e tem uma taxa de atualização de 120 Hz, quando configurado na resolução FullHD+. Em QuadHD+ a taxa de atualização é a comum de 60Hz.

A alta taxa de atualização faz com que os movimentos e as animações no ecrã surjam de uma forma ainda mais fluida e realista. Para muitos esta poderá nem ser uma diferença assim tão notória. Mas em ambiente de jogo ou mesmo a assistir a filme de alta resolução, é realmente é percetível a diferença.

Além disso, esta característica torna-se ainda mais relevante ao escrever no ecrã com a S Pen. Há, de facto, uma fluidez incrível.

Este ecrã ocupa ainda cerca de 91,7% do painel frontal, ligeiramente mais do que a versão normal. Pelas fotos é perceptível onde é que o Note20 Ultra ganha ao Note20.

Além do Ultra ter um acabemento curvo nas lateriais, a própria moldura à volta da câmara é mais pequena.

Diferenças entre o Samsung Galaxy Note20 Ultra e o Samsung Galaxy Note20

Os dois modelos apresentam-se com o mesmo processador, GPU e com a mesma interface. Assim, apesar do modelo Ultra ter 12 GB de RAM e o Note20 8 GB, as diferenças de desempenho não foram notórias ao longo dos vários testes executados no Pplware. Mesmo no teste de benchmark executado no Antutu a diferença de pontos foi irrisória. Em concreto, o Note20 atingiu os 509 mil pontos e o Note20 Ultra 512 mil pontos.

A câmara principal do Galaxy Note20 é de 12 MP com abertura f/1.8 e não tem câmara periscópio. Em vez disso, tem uma câmara telefoto de 64 MP com abertura f/2.0 e zoom ótico até 3 vezes.

Outra das diferenças prende-se com a bateria que tem 4300 mAh, mas com as mesmas características do Note20 Ultra. Esta bateria de menor capacidade não oferece menos autonomia, até porque temos um ecrã mais pequeno. De referir que o ecrã é de 6,7″ com tecnologia Super AMOLED+, FullHD e, neste caso não tem taxa de atualização de 120 Hz. Portanto, 1 a 2 dias de utilização sem necessidade de ir ao carregador durante o dia, são garantidos.

Como já foi referido também, o Note20 – um topo de gama – tem traseira em pástico, no entanto, tal não prejudique no requinte do smartphone.

Preço e disponibilidade

O Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G em análise está disponível nas cores Mystic Bronze, com 256 GB de armazenamento, por 1339,90 €. Em preto, a mesma versão tem o mesmo preço, mas a versão de 512 GB custa 1439,90 €.

Já o modelo base, o Samsung Galaxy Note20, pode ser encontrado nas versões 4G e 5G de 256 GB de amazenamento. A versão 4G surge nas cores Bronze, Verde (das fotos) e cinza, por 989,90 €. Por fim, a versão 5G, nas mesmas cores, custa 1089,90 €.

Samsung Galaxy Note20 / Ultra