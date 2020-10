Xbox Series X aquece demais? Afinal era apenas um boato!

A Xbox Series X da Microsoft está quase a chegar ao mercado. E são muitos os gamers por esse mundo fora que estão ansiosos por ter a sua em casa.

No entanto, há algumas semanas circulou a notícia que a consola aquecia demasiado. Mas as mais recentes análises divulgadas esta semana confirmam que isso é apenas um boato.

O lançamento da nova consola da Microsoft é esperado daqui a menos de um mês, no dia 10 de novembro. A Xbox Series X vai chegar por 499 dólares e a versão menos potente será a Xbox Series S que custará 299 dólares.

Mas há semanas circularam algumas notícias de que as unidades de teste da Xbox Series X, que foram distribuídas para análise, aqueciam demasiado. Quem testou a consola terá mesmo dito que esta poderia quase queimar a mão do utilizador caso a encostasse ao equipamento enquanto este estivesse ligado.

Não… a Xbox Series X não aquece demasiado

Primeiro a informação do aquecimento foi indicada pelo jornalista francês Ken Bogard que, na brincadeira, disse que o calor emitido era suficiente para aquecer um apartamento. Depois Jeff Bakalar, jornalista do Giant Bomb, referiu a temperatura significativa da consola e do módulo de expansão da memória ao usar durante um podcast, mesmo em descanso.

No entanto, nesta quinta-feira, dia 15 de outubro, foram divulgadas as primeiras avaliações completas à consola que acabam por desmentir essa informação.

Segundo os testes dos jornalistas que passaram as últimas três semanas a testar a Xbox Series X, parece que o aquecimento excessivo é apenas um boato. Por exemplo, o site Ars Technica diz que a consola produz calor, tal como é esperado de qualquer produto eletrónico de alto desempenho. No entanto não se trata de nada exagerado que possa mesmo ser usado para “secar o cabelo” ou “aquecer a casa”.

De acordo com as análises, a construção da nova Xbox foi feita exatamente para otimizar a dissipação do calor. Ou seja, o ar entra pela parte inferior e sai quente pela parte de cima, o que também explica a base não removível de modo a manter-se desobstruída.

Calor emitido pela Xbox Series X é dentro do esperado

Claro está que quem colocar a mão sobre a parte superior vai sentir calor, mas dentro do normal e esperado.

Por sua vez, a análise do The Verge afirma que o equipamento não demonstrou nenhum calor significativo a sair da consola, nem se mostrou quente demais. Segundo indica, não é muito diferente do calor que sai da traseira da Xbox One X ou de um PC gaming.

Já a IGN confirma que o ar é sim mais quente do que o modelo da atual geração, mas não é nada com o qual os jogador tenha que se preocupar. Nem mesmo que coloque a mão sobre a saída de ar após várias horas de jogo.

No entanto, tanto o The Verge como o GamesRadar concordam ser uma boa ideia deixar a Xbox Series X num lugar onde o ar possa circular sem muitos obstáculos.