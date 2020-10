E Porque Hoje é Sexta

Uma bela mulher sai de um bar, muito bem-vestida, cambaleando de bêbada. Com a chave na mão, caminha em direcção ao seu automóvel, um BMW novíssimo,e tenta abrir a porta, sem sucesso, devido ao seu estado de embriaguez.

Abaixa-se um pouco, para se aproximar mais da fechadura, mas acaba caindo sentada, de pernas abertas, ao lado da porta.Desesperada com a situação, olha para baixo e, notando que está sem cuecas e começa a falar com a sua própria “perseguida”:

– Você paga o carro…

– Você paga as jóias…

– Você paga as minhas plásticas…

– Você me dá tanto dinheiro….

– Você permite que eu escolha o homem que me agrade…

– Você paga a casa linda que eu comprei…

– Você…

De repente, começa a urinar-se e diz:

– Não precisa chorar, boba! Eu não tô zangada contigo, estou só conversando.