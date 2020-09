A Samsung apostou em mais um excelente smartphone para o mercado Android. Numa apresentação online, a empresa sul-coreana deu a conhecer o Samsung Galaxy S20 FE. Segundo o que foi anunciado, este é um dispositivo topo de gama que inclui os recursos e as inovações que os fãs de Galaxy mais admiram, o novo equipamento estará disponível em Portugal a partir de 679,90 €. Tal como já havíamos revelado, alguns dos trunfos desta máquina estão nas câmaras e no seu ecrã.

Apesar de ter já no mercado topos de gama, a Samsung quis trazer uma oferta mais “em conta”. Vamos conhecer o Samsung Galaxy S20 FE?

Samsung Galaxy S20 FE é um topo de gama com preço de gama média

A empresa sul-coreana explicou que as atuais circunstâncias revolucionaram o mundo tal como o conhecíamos. Assim, tal cenário, levou a tecnologia a desempenhar um papel ainda mais relevante nas nossas vidas. Como forma de oferecer experiências de referência e alcançar ainda mais consumidores, surge o Galaxy S20 FE.

A Samsung selecionou os principais recursos da linha Galaxy S20, como o ecrã super fluído, o sistema de câmaras dotado de IA, um chipset avançado, a conectividade hiper-rápida, bateria de longa duração, armazenamento expansível e o design premium para criar um equipamento totalmente novo.

Uma máquina fotográfica que dá para fazer chamadas

Em boa verdade, cada vez as pessoas usam mais os smartphones para fotografia. Assim, o que temos é uma máquina fotográfica que permite fazer chamadas, ir à internet e ler os emails. Portanto, esta máquina é mais uma aposta nesse segmento, o da imagem, captação e visualização.

Conforme sabemos, atualmente captar fotografias ou vídeos e ter a possibilidade de os partilhar nas redes sociais é a melhor forma de nos expressarmos. É por isso que o Galaxy S20 FE tem uma câmara frontal inovadora de nível profissional com 32 MP e um sistema de câmaras traseiras que permite captar instantaneamente uma imagem digna de ser partilhada.

Com o sensor de imagem de grandes dimensões do Galaxy S20 FE e o processamento multi-frame, é possível obter imagens mais ricas e vibrantes – mesmo em condições de pouca luz – para que possa simplesmente registar o que mais gosta. O processamento multi-frame noturno com integração de IA estabiliza o movimento durante a gravação, para que consiga focar toda a ação.

Outro ponto que tem crescido no interesse dos fabricantes, o Zoom também foi pensado. Isto é, o poderoso Space Zoom de 30X do Galaxy S20 FE permite a aproximação suficiente para registar a foto que pretende. Editar ou partilhar fotos e vídeos em tempo é mais uma funciona que os utilizadores vão apreciar.

Segundo a empresa, o Galaxy S20 FE estará disponível numa seleção de seis cores vibrantes. As cores incluem Azul, Vermelho, Lavanda, Verde Menta, Branco Laranja. Possui ainda um efeito mate premium que minimiza as impressões digitais e outras manchas.

5G? Sim sff…

A Samsung equipou o Galaxy S20 FE com um processador avançado e conectividade 5G para permitir uma boa experiência de utilização. O Galaxy S20 FE é um dispositivo interessante, do ponto de vista da navegação, do utilizar o ecrã com ações fluídas. Isto porque vem equipado com um ecrã Infinity-O Super AMOLED de 6,5 polegadas com uma taxa de atualização de 120 Hz.

Com conectividade 5G e acesso ao Xbox Game Pass Ultimate , pode desfrutar de uma experiência avançada de gaming móvel. Além disso, o Galaxy S20 FE liga-se de forma instantânea ao ecossistema Galaxy como, por exemplo, aos Galaxy Buds Live ou Galaxy Fit2.

Para dar alma, quer dizer, energia, este dispositivo vem equipado com uma robusta bateria de 4.500 mAH. Claro, traz carregamento super-rápido e outras particularidades que ajudam a proteger a longevidade do smartphone, como a classificação IP68 resistente à água e poeiras.

Preço e disponibilidade

Segundo o que deu a conhecer a Samsung, este smartphone estará disponível a partir de 2 de outubro de 2020. As pré-vendas do Galaxy S20 FE e S20 FE 5G começam a 23 de setembro de 2020, desde 779,90 € e 679,90 €, respetivamente.

Portanto, se a ideia é ter um Android de última geração, topo de gama, com um ecrã fantástico e tecnologia 5G… provavelmente chegou o que precisa.