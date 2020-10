O Netflix é um dos melhores e mais usados serviços de streaming de vídeo. Com produção própria e muitos títulos bem conhecidos, enfrenta uma concorrência feroz e que quer ganhar o seu lugar no mercado.

Uma das vantagens deste serviço é estar em todas as plataformas, em especial as móveis onde é muito usado. Hoje mostramos como podem ver facilmente a qualidade máxima que podem usar o Netflix num smartphone Android.

Informação útil que esta app oferece

Uma das vantagens de usar dispositivos móveis para aceder ao Netflix é a portabilidade que oferece. Quer descarregando previamente os conteúdos, quer através do acesso via Internet, temos a certeza do que vamos ter. Claro que importa saber o que podemos dali tirar.

A app para Android tem alguma informação relevante e importante presente, para além te todos os filmes e séries. Permite ao utilizador saber a qualidade máxima do Netflix que pode usar nesse dispositivo Android.

As limitações do Netflix em cada smartphone

Para saberem essa informação devem primeiro ter a app a ser executada. De seguida devem aceder à zona de acesso às diferentes configurações do Netflix. Para isso carreguem na zona com os 3 traço e com o nome Mais, localizado na área direita da app Android.

Aqui dentro, devem depois escolher a opção Definições da aplicação e de seguida devem selecionar a opção Especificação de reprodução. A informação que procuram está na área Reproduzir desta nova área que abriram na app Netflix do Android.

A qualidade máxima do vídeo que é suportado

O valor que virem em Resolução de reprodução máxima será aquele que vão conseguir ter nesta app. Claro que depende de vários fatores, desde o hardware presente até às condições de rede que existem. Nessa mesma área podem ver ainda informações sobre o DRM e outras.

Esta é uma informação simples, mas muito importante. Consegue explicar a razão pela qual um smartphone não consegue reproduzir vídeos numa qualidade superior a SD, por exemplo. Consultem e vejam o que podem esperar desse Android no Netflix.