iServices lança Atelier iS em nova loja da Bélgica

A iServices, líder na reparação de smartphones e tablets multimarca, anuncia o lançamento de um novo serviço de personalização com a designação Atelier iS, este projeto-piloto encontra-se disponível na Bélgica, na nova loja de Woluwé Shopping, em Bruxelas.

iServices: Personalização das capas em pele para o iPhone

A personalização, de forma ampla, é uma tendência crescente no mercado, e a iServices já tinha o serviço disponível no website, através da personalização das capas em pele para o iPhone. No entanto, o Atelier iS vai permitir um processo ainda mais rápido, realizado no local, ao balcão e disponível para vários smartphones das marcas mais comuns do mercado. As opções disponíveis são, na verdade, infinitas. Embora exista um catálogo, é possível estampar qualquer imagem ou fotografia que o cliente pretenda, tendo como garantia uma impressão final semelhante a uma fotografia de elevada qualidade.

O processo é simples: o cliente só precisa de levar a imagem desejada em formato digital à loja e a equipa tratará da personalização da capa. O procedimento utiliza tecnologia de ponta e impressoras de alta qualidade que permitem personalizar as capas dos smartphones com precisão e detalhes de qualidade em apenas 7 minutos.

Bruno Borges, CEO da iServices, referiu que...

Estamos muito expectantes para perceber como este projeto irá decorrer em Woluwé, visto que pretendemos expandi-lo para mais lojas, incluindo Portugal. Sabemos que a personalização é uma forma dos nossos clientes expressarem a sua criatividade e pretendemos que o Atelier iS se torne uma ferramenta desse processo

A iServices inaugura a sua 5ª loja na Bélgica e aproveita esta ocasião para inaugurar também o seu Atelier iS, neste novo espaço no Woluwé Shopping. Este novo serviço está alinhado com o compromisso da iServices em fornecer soluções inovadoras e à medida das necessidades dos seus clientes.