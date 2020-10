Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Huawei P40 Pro ou Galaxy Note20 Ultra, qual tem melhor zoom?

Olá bom dia Em relação ao Samsung note 20 ultra 5G qual a qualidade da câmara em zoom até 100X, comparadamente com o Huawei 40 pro? Vi a comparação que fizeram com o Huawei e com o Galaxy 20 plus e o Huawei tem melhor desempenho no zoom até 100X. Gostava de saber se com a note 20 5G será diferente. Solange

Resposta:

Solange,

Primeiro que tudo, o Samsung Galaxy Note20 Ultra tem um zoom máximo de 50x. Apenas o Galaxy S20 Ultra permite fazer 100x.

Sim, de facto, a qualidade do Huawei P40 Pro+ é significativamente superior no zoom 100x, em comparação com o S20 Ultra, e também em 50x o Huawei tem qualidade superior a qualquer Samsung existente no mercado.

Contudo, não classificaria esse facto como algo relevante para a escolha entre marcas ou modelos. Naturalmente que, em qualquer um deles, o zoom ótico não atinge 50x, e podemos dizer que a definição final de zoom digital se relaciona, na verdade, com o zoom ótico máximo:

Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G – zoom ótico máximo de 5x

Samsung Galaxy S20 Ultra 5G – zoom ótico máximo de 4x

Huawei P40 Pro+ – zoom ótico máximo de 10x

Pode ver mais detalhes num artigo de retrospetiva que fizemos ao Samsung Galaxy Note20 Ultra 5G, onde está um exemplo de foto de 50x:

[Respondido por Hugo Cura]

Que site usar para descarregar música do YouTube e Spotify?

Caros, Não sei se o posso pedir aqui, mas se não puder, desculpem e apaguem. Que programa ou site, posso usar, free, para fazer download de musicas do youtube ou do spotify? Norberto Castro

Resposta:

Norberto,

O que pede é muito simples de realizar, em especial no que toca aos conteúdos que o YouTube explica.

No caso do Spotify, estas músicas podem ser descarregadas localmente e ouvidas, mas não estão acessíveis fora da app. Estão protegidas e como tão não podem ser usadas.

No entanto, a forma de o realizar não poderá ser explicada, uma vez que é ilegal e poderá trazer problemas quer para o Norberto, quer para o Pplware.

No entanto, se fizer uma pesquisa rápida na Internet, encontra dezenas de sites onde poderá conseguir fazer o que pretende, pelo menos no que toca ao YouTube.

[Respondido por Pedro Simões]

O Windows Hello deixou de funcionar, o que faço?

Boa noite, O Windows Hello deixou de estar disponível no meu Surface Pro 5, de um dia para o outro. O que terá acontecido? Como o posso recuperar? Os meus melhores cumprimentos, Júlio Sampaio

Resposta:

Júlio,

A informação que nos fornece é pouca para que o possamos ajudar. Não refere se existe uma mensagem de erro ou se fez alguma atualização recente e que possa estar a influenciar o correto funcionamento do Windows Hello.

No entanto, e segundo as indicações da Microsoft, existe um conjunto de passos que pode executar para que tente recuperar o Windows Hello.

No link abaixo, poderá encontrar algumas indicações de suporte com ações a tomar para resolver o seu problema:

Pode ainda usar o Toolkit de Diagnóstico do Surface para detetar problemas que estejam presentes:

Por fim, e para confirmar que está tudo ok, poderá também validar os drivers presentes. Aceda ao link abaixo e escolha o modelo do seu Surface

De seguida descarregue o ficheiro e instale no Surface.

[Respondido por Pedro Simões]

Porque não consigo ligar-me ao Wi-Fi com o Ubuntu?

Boa tarde. No meu portátil Lenovo, quando eu uso o SO Ubuntu Linux, eu não consigo conectar-me ao Wi-Fi, mas quando eu uso o SO Windows 10 (no mesmo portátil) eu consigo conectar-me ao Wi-Fi. Como é que eu posso resolver o problema de não conseguir conectar-me ao Wi-Fi no Ubuntu? Cumprimentos, Ivan

Resposta:

Olá Ivan,

Esse é claramente um problema relacionado com os drivers que o Ubuntu decidiu utilizar para o dispositivo de ligação Wi-Fi.

Refere simplesmente que não consegue conectar-se, mas seria necessária mais informação para perceber melhor a origem do problema: de que forma se tenta ligar, se são detetadas as redes Wi-Fi, se simplesmente o dispositivo Wi-Fi não aparece disponível…

Além disso, também o modelo do computador portátil é essencial ser conhecido, para que possamos dar uma solução mais concreta para tentar resolver esse problema.

No entanto, e já que não funciona, pode sempre tentar a sorte supondo que o dispositivo que o seu Lenovo tem é um dos mais populares.

Abra o Terminal e coloque os seguintes comandos:

sudo apt install firmware-b43-installer

sudo apt install net-tools

sudo apt-get install –reinstall bcmwl-kernel-source

Se não funcionar, terá de perceber qual é o controlador Wi-Fi (o chip), para pesquisar por essa referência e tentar encontrar um driver funcional para Ubuntu.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Como ativar o Assistente Google no OnePlus 8?

Boas Pplware, Tenho uma questão sobre o assistente da Google. Porque razão não consigo usar o comando “Ok Google” para fazer perguntas ao assistente google? Uso um OnePlus 8 já com o oxygen 11. Melhores cumprimentos. Manuel silva.

Resposta:

Manuel,

Essa é uma opção configurável e que é necessário que seja ligada para que funcione. Há smartphones que, pelo controlo que o sistema operativo sobre as aplicações, têm permissões adicionais que precisam de ser ligadas. No entanto, não é o caso do OxygenOS.

Assim, para ativar o assistente da Google para usar o comando “Hey Google”, deve fazer o seguinte:

abrir a app Google e, na zona inferior, premir em “Mais”

navegar nas opções Definições > Voz > Voice Match

na secção “Este telemóvel”, ativar a opção “Hey Google”

Note que, tal como está referido como nota nessa mesma opção, poderá “aceder ao Assistente sempre que disse “Hey Google”, mesmo quando o ecrã estiver desligado ou se estiver a utilizar as suas aplicações”.

[Respondido por Hugo Cura]

O Google Meet desapareceu do Windows 10, porquê?

Boa Tarde Estou a necessitar da vossa ajuda O windows 10 actualizou e fiquei sem o google meet para a miuda ter as aulas online. Terá alguma coisa a ver com a outra? Sabem algo sobre isto ? José Silva

Resposta:

José,

Sendo o Google Meet uma solução totalmente baseada na web, o acesso à mesma é feito, no Desktop, através de um qualquer browser.

No caso do Android e do iOS, existem apps específicas para aceder ao Google Meet.

Assim, é estranho que dica que ficou sem o Google Meet no Windows 10 após a atualização do sistema.

Aceda a meet.google.pt em qualquer browser e vai conseguir aceder às sessões que precisa, bastando colocar o código fornecido para acesso.

[Respondido por Pedro Simões]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.