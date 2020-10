Investigador cria câmara capaz de gravar 100 mil milhões de fps em 3D

Recentemente um professor do California Institute of Technology criou uma câmara que é capaz de gravar a 100 mil milhões de frames por segundo. Só por si esta façanha já seria admirável, mas o mais impressionante é que as imagens têm efeitos em 3D.

Trata-se assim de uma potente câmara que poderá ser, no futuro, aplicada a vários contextos como, por exemplo, a medicina.

Criada câmara capaz de gravar a 100 mil milhões de fps em 3D

Lihon Wang é um professor do departamento de Engenharia do California Institute Technology (Caltech) que desenvolveu uma câmara capaz de gravar vídeos a 100 mil milhões de frames por segundo (fps). Mas para além desta já extraordinária capacidade, esta câmara também consegue gravar com efeitos 3D.

O professor denominou esta tecnologia de câmaras CUP, sigla que em inglês significa Compressed Ultrafast Photography, algo como fotografia comprimida ultra rápida.

É realmente admirável este equipamento conseguir gravar a 100 mil milhões de fps, uma vez que atualmente o padrão mais alto de gravação é de 60 fps, em equipamentos que reproduzem 120 fps. No entanto estes valores são em imagens 2D.

Mas Wang conseguiu criar esta potente câmara que capta imagens ultra rápidas em 3D, de forma capacitar esta câmara a ‘ver’ mais como os humanos. Para isso, o investigador recorreu a uma metodologia designada SP-CUP (Single-Shot Stereo-Polarimetric Compressed Ultrafast Uhotography), apontando para um conceito de ‘foto única’.

Este conceito significa que é apenas uma lente que regista as imagens ao mesmo tempo que é adicionado o efeito 3D. O professor explica que esta única lente está dividida em duas metades, capazes de criar duas vias para o efeito de profundidade.

A câmara usa assim uma técnica que recorre à polarização da luz de forma a conseguiu identificar a profundidade e criar o tal efeito tridimensional.

Este equipamento pode ter, no futuro, algumas vantagens. Por exemplo, na medicina, poderá ajudar os investigadores a identificar reações que ocorrem rapidamente no corpo. Com a captação de tantos frames por segundo, a câmara será assim capaz de criar várias imagens em câmara lenta compostas por diversos pormenores.

Leia a pesquisa completa na revista Nature Communications.