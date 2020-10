Foi há poucos dias que a OnePlus apresentou o seu mais recente modelo de smartphone. O 8T veio renovar a oferta da marca e abrir as portas ao que mais recente é possível ter no que toca ao hardware disponível no mercado.

As expectativas sobre este novo smartphone eram grandes e agora parece que foram finalmente superadas. Em apenas 1 minuto de vendas, a marca chinesa tinha batido recordes e atingiu valores de receitas com as vendas que superam todas as metas da OnePlus.

OnePlus 8T é uma aposta certa no mercado

Após muitos rumores e muitas informações que foram reveladas antes do tempo, a OnePlus anunciou finalmente o 8T. Este foi apresentado de forma oficial na passada semana, revelando ao mundo tudo o que tem para oferecer aos utilizadores.

Com especificações de topo, este smartphone tem também um preço que fica bem longe da concorrência. A marca aposta em componentes com provas dadas e não procura inovar drasticamente, o que mantém assim estes equipamentos acessíveis.

Vendas deste smartphone batem recordes

Esperava-se que as vendas do OnePlus 8T fossem elevadas, mas a marca nunca pensou atingir o patamar que agora conseguiu. Em apenas 1 minuto, após o início das vendas, foram batidos recordes para a marca. Ao todo, e do que a marca revelou, foram 100 milhões de yuans (14,9 milhões de dólares ou 12,7 milhões de euros).

A marca revelou também que nos 9 minutos seguintes, ou seja, mos primeiros 10 minutos, esse valor foi duplicado. Ao fim de 10 minutos foram reunidos 200 milhões de yuans (29,8 milhões de dólares ou 25,4 milhões de euros).

Especificações que revelam posição da marca

As especificações que a OnePlus trouxe para o 8T elevam-no face aos modelos anteriores. Temos assim presente o Snapdragon 865 e 8 e 12 GB de RAM. Em termos de armazenamento a marca apostou em 128 e 256 GB. A grande diferença está mesmo no modulo de fotografia, que conta agora com 4 câmaras.

Esta é certamente uma excelente notícia para a OnePlus e para os seus smartphones. Dá conta de que as vendas estão a crescer e que o 8T deverá ser um caso de sucesso, mais um para esta marca que quer conquistar o seu espaço no mercado.