As atualizações são sempre um tema complicado no universo Android, não por culpa da Google, mas sim pelos fabricantes. Estes assumem esta responsabilidade, nem sempre ao ritmo que os utilizadores desejam e querem. Desta vez, e ao contrário do esperado, o problema está mesmo na Google.

A atualização para o Android 11 está a ter um problema grave em alguns Pixel da marca, que simplesmente não conseguem realizar este processo.

Um problema que está a afetar os Pixel

Os Pixel são os primeiros smartphones a receber as novas versões do sistema operativo da Google. A gigante das pesquisas desenvolve as novas versões usando o seu hardware, libertando de imediato o que há de novo para estes modelos.

Este processo voltou a acontecer com o Android 11, mas agora surgiu um problema que está a trazer problemas. De acordo com várias queixas nos fóruns da Google, há um conjunto de utilizadores que não consegue atualizar para a mais recente versão.

Atualização para o Android 11 não acontece

Do que é revelado, existem algumas condições para que este problema se manifeste. O primeiro está na versão do Android a partir da qual vão querer atualizar. Do que é revelado, ao tentar passara da versão 9 para o Android 11, surgem os problemas.

Depois, existe igualmente a questão dos equipamentos em causa. Mais uma vez, e do que é revelado nas muitas queixas dos utilizadores, o problema parece estar limitado aos Pixel 3a e Pixel 3a XL. Estes já não são modelos recentes, mas estão ainda dentro do plano de atualizações da Google para o Android 11.

Google ainda não reconheceu este problema

Quanto ao problema em concreto, ao tentar fazer a atualização, esta parece entrar num loop de arranque sem conseguir que seja feito. Após vários reinícios, o Android arranca, mas apresenta uma mensagem de erro sobre a atualização que estava a tentar fazer.

Aparentemente este problema só parece acontecer na atualização via OTA do Android 11. Ao tentar fazer a mesma via ADB esta corre sem problemas. Espera-se que a Google certamente resolva o problema, apesar de a marca ainda não se ter manifestado.