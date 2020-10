Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

A minha TV servirá para ligar a nova PS5?

Boa noite..

Vou adquirir a PS5, gostava de pedir a vossa opinião , se possível, em relação a TV. Tenho lido que o ideal é terem uma entrada hdmi 2.1. A TV da xiaomi 4s de de 55 polegadas não serve? Eu praticamente só jogo FIFA ou PES. Obrigado Rui Azevedo

Resposta:

Rui,

O HDMI 2.1 é uma melhoria natural em relação à definição anterior. Na prática este traz algumas novidades, mas em especial foca-se em conseguir uma maior resolução e uma maior velocidade para a transferência de dados.

Se pretender saber mais sobre esta norma, poderá ler as suas especificações diretamente no site hdmi.org. Aí terá toda a informação sobre o que tem esta de especial.

Quanto à TV que refere, e dada a utilização que revela, pensamos que será suficiente para ter uma boa qualidade de imagem e uma boa experiência de utilização.

Naturalmente que se conseguisse ter acesso a uma TV com HDMI 2.1, tudo seria melhor, mas ainda assim, essa deverá ser suficiente para poder usar a PS5.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual o aspirador que me aconselham a comprar?

Boas Pplware, desde já parabéns pelo vosso excelente trabalho! Tenho uma questão: Estou para comprar um robot aspirador, vi o Roborock s5 max e o viomi v2 pro. Uma vez que já fizeram a análise de ambos, qual aconselham? Ou aconselham outro? Obrigado Bruno Miguel

Resposta:

Bruno,

A escolha acertada é, indiscutivelmente, o Roborock S5 Max.

É sem dúvida o aspirador mais potente, que trabalha com maior inteligência e otimização, e que é referido inequivocamente como o melhor aspirador do segmento.

Além disso, tem uma app independente do Mi Home. O Mi Home é um agregador de, digamos, “sub-apps”, que são vistas como plugins, mas que por vezes têm problemas de ligação e estabilidade com os servidores que suportam esse serviço. Isto é algo que a marca Viomi utiliza, mas que a Roborock tem de forma independente e muito mais estável.

Contudo, o Viomi V2 Pro não deixa de ser um bom aspirador, que no fundo acaba por ter características semelhantes, mas que só compensaria se estivesse disponível por um preço significativamente inferior. Por uma diferença entre 60 a 80€, na minha opinião, o Roborock S5 Max compensa.

[Respondido por Hugo Cura]

Qual a box Android que me recomendam?

Boa tarde. Quero pedir a vossa opinião/recomendação porque quero adquirir uma TV box Android, como principal utilização para o serviço iptv!! Com o preço a rondar 30/35€ no máximo ! Para isso queria a vossa ajuda! Não domino minimamente a área das tv box! Com os melhores cumprimentos Ivan Ferreira

Resposta:

Ivan,

Primeiro que tudo, e considerando que está interessado apenas em utilizar IPTV, independentemente se é proveniente de fonte legal ou não, note que a generalidade das smart TVs permite instalar um cliente de IPTV para utilizar a sua própria lista m3u. Portanto, embora varie bastante por marca é algo que merece a pena ser explorado.

Já se é estritamente necessário adquirir uma box de TV para a finalidade que pretende, então poderá ser mais fácil do que pensa.

As boxes de TV podem agrupar-se, essencialmente, pelo SoC que trazem: Amlogic (S905W / S905X3 / S912), Rockchip RK3318, ou outros. Publicámos um artigo onde abordamos as boxes de TV precisamente nesse sentido:

Nesse mesmo artigo, tem algumas sugestões que se enquadram com o requisito que refere mas, resumidamente, qualquer box de TV nos dias de hoje é capaz de fazer o que pretende.

Da lista referida, pessoalmente, escolheria a TANIX TX3 ALICE UX. Tem o SoC da mais recente geração, com novas tecnologias, tem uma interface moderna e cumpre o requisito de preço.

[Respondido por Hugo Cura]

O Google Drive não funciona bem, sabem dizer porquê?

Olá a todos. Já não sendo a primeira vez que recorro à vossa ajuda, venho expor mais um problema que ainda não encontrei igual. A minha vida profissional leva a que utilize o Drive para armazenamento de ficheiros. Muita vez os ficheiros necessitam de ser alterados ou actualizados, tanto num pc como num smartphone. Tenho-me deparado que actualização de informação que faço num pc não me aparece posteriormente num smartphone e vice-versa. Por exemplo, no pc utilizo o Sheets e adiciono um dado conteúdo. Depois de ocorrer o upload para o Drive da respectiva alteração, tal não me aparece disponibilizado através da app no telemóvel. Ao mesmo tempo, se escrever dados através da app no telemóvel (Sheets), estes não me aparecem através do Drive no pc após o upload do ficheiro. Esta situação tem-me causado alguns embaraços que precisava de ver corrigidos e conto com a vossa ajuda uma vez que ninguém percebe o problema. Tenho o Drive actualizado no telemóvel e já verifiquei as definições no telemóvel e no Google, mas não encontro nada que possa ser considerado um problema. Espero ter sido perceptível na dúvida que coloco. Agradeço a ajuda e obrigado por nos manterem sempre informados. Best regards, Cumprimentos, Saludos, Distinti saluti Paulo Teixeira

Resposta:

Paulo,

Naturalmente que, tal como o Paulo, olho com surpresa para o que descreve no seu problema. E digo-o principalmente porque faço exatamente o que diz, atualizo com regularidade diversos documentos do Google Drive (Google Docs e Spreadsheets), em diversos dispositivos, e nunca tive um problema semelhante.

No entanto, não pude deixar de reparar quando refere “upload para o Drive da respetiva alteração”. Estará a utilizar documentos nativamente do Google Sheets? Ou está a recorrer ao Sheets para trabalhar numa folha de cálculo .xlsx? A abordagem é diferente e poderão haver algumas restrições no segundo caso que refiro.

O próprio Sheets no smartphone, permite o trabalho colaborativo, com a edição em tempo real, pelo que está garantido que, não estando nenhum dos dispositivos a trabalhar em modo offline (verifique isto!!), a alteração é efetuada no imediato. A forma de o verificar é mantendo o mesmo documento ou spreadsheet aberto em ambos os dispositivos, para verificar como evolui a edição.

Já se, no seu caso, está a trabalhar na edição de uma folha de cálculo .xlsx, cujas alterações são feitas localmente de forma indeferida, o recomendado é converter para o formato do Google Docs/Sheets, para que funcione como é suposto.

Há ainda a possibilidade de a aplicação no smartphone ter ficado com um funcionamento errático, principalmente após uma atualização, pelo que também deve tentar desinstalar e voltar a instalar o “Folhas de cálculo do Google”.

[Respondido por Hugo Cura]

Como apagar a publicidade que surge no smartphone?

Olá a todos, Eu estou no meu telemóvel e de repente aparece uns anúncios, o que poderá ser? Diogo Pereira

Resposta:

Diogo,

Sem muito mais informação, torna-se complicado ajudá-lo. Ainda assim, existem algumas dicas que podemos dar para que possa ultrapassar esse problema.

Claramente que existe uma app que está a apresentar essa publicidade que não quer ver. A ideia é eliminá-la para que não o faça.

O que poderá fazer é ver na Play Store a lista das apps mais recentes e remover aquelas a que possa associar como sendo a raiz do problema. Nesse caso só precisa de fazer a desinstalação da app.

Pode também tentar ver, quando a publicidade surgir quais as apps que estão a ser executada sem segundo plano. Nas versões mais recentes do Android bastará carregar no botão da direita (quadrado) ou fazer um swipe de baixo para cima.

Esta vai ser uma app que não será necessária, normalmente um jogo ou uma funcionalidade diferente que vem mascarada com este extra que ninguém quer.

Recomendamos também que no futuro tenha um pouco mais de cuidado na escolha das apps e que leia as avaliações que os outros utilizadores sobre o seu comportamento. Por norma está estas questões ficam sempre identificadas.

[Respondido por Pedro Simões]

Qual é a VPN que me recomendam usar?

Olá Pplware, já agora qual a melhor vpn que recomendam? Obrigado, Costa

Resposta:

Costa,

Existem muitas VPNs, com muitas caraterísticas distintas e diferentes, sempre com um propósito único, de proteger os utilizadores e o tráfego que estes geram de e e para a Internet.

Escolher uma que seja melhor é um processo difícil, uma vez que existem desde as gratuitas e com limitações de tráfego ou de pontos de acesso, até às (bem) pagas em que o utilizador simplesmente desaparece.

Asism, e com uma ideia de um meio termo, para ser justo para todos os utilizadores, temos uma solução que poderá escolher e usar.

Falamos da PureVPN, que já analisámos e que comprovámos ser suficiente para a maioria das situações em que os utilizadores se apresentam.

[Respondido por Pedro Simões]

