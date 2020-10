Tem um OnePlus 8 ou 8 Pro? Atualização para o Android 11 já está disponível

O Android 11 chegou no início de setembro e será introduzido pelas marcas e fabricantes de smartphones aos poucos, num já conhecido processo lento. Contudo, esta recente versão do Android chegou agora ao OnePlus 8 e 8 Pro através da atualização para o OxygenOS 11.

De relembrar também que a OnePlus tem apresentação marcada do OnePlus 8T para 14 de outubro.

A OnePlus está-se a preparar para o lançamento do OnePlus 8T. No entanto, os atuais proprietários da série OnePlus 8 também têm razões para ficar satisfeitos. Depois do lançamento de duas versões betas do OxygenOS 11, com base no Android 11, a OnePlus lançou agora a versão estável do OxygenOS 11 com base no Android 11 para o OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

O principal destaque do Oxygen OS 11, além de ter como base o Android 11, é o novo design visual da UI que tem como objetivo oferecer a melhor experiência de utilização aos utilizadores (especialmente aos que têm dispositivos com ecrã grande). O lançamento é faseado, mas poderá chegar a todos os utilizadores já na próxima semana (a menos que seja detetado algum bug).

A OnePlus revelou que o OxygenOS 11 também será lançado para OnePlus 7T Pro, OnePlus 7T, OnePlus 7 Pro, OnePlus 7, OnePlus 6T, OnePlus 6 e OnePlus Nord.

Como atualizar para o novo OxygenOS 11 (Android 11)

Para proceder à atualização do seu OnePlus 8 and 8 Pro basta ir a Configurações> Sistema> Atualizações do sistema. Em seguida, clique no ícone superior direito e selecione a opção “Atualização local”. A partir daí, selecione o pacote de atualização que descarregou e siga os passos.

OnePlus 8

OnePlus 8 Pro

