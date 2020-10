Design no OnePlus 8T foi revelado pela empresa antes do seu lançamento

Não é nenhum segredo que a OnePlus tem novos smartphones a serem preparados. Os rumores que têm surgido mostram isso e a própria marca tem dado pistas inconfundíveis de que esta vai ser uma realidade muito em breve.

Sabemos também que o OnePlus 8T vai surgir, com muitas das suas caraterísticas a terem já sido reveladas em fugas de informação que foram surgindo. Agora, e vindo da própria marca, surgiu o primeiro vídeo, onde o design deste smartphone foi revelado pela primeira vez.

O OnePlus 8T está mesmo quase a chegar

Depois de termos visto surgir no início do ano o Nord e o 8, a OnePlus prepara-se para dar continuidade ao seu plano de lançamentos. A marca tem já o hábito de apresentar novos modelos em 2 momentos distintos do ano, sempre com novidades e melhorias nas suas propostas.

Este ano não vai ser diferente e sabemos já quase todas as novidades que vão surgir. A marca tem estado pouco ativa na apresentação de informação sobre o que está para chegar, mas agora tomou a liderança. Um novo vídeo revelou muito do que se esperava.

Revelado o design e as câmaras

Este foi publicado no canal do YouTube da OnePlus e revela pela primeira vez o design do 8T. Este foca-se na parte traseira do smartphone e é possível ver o novo módulo de câmaras que vai chegar. Há também referências claras a uma nova cor que vai ser lançada.

No que toca às câmaras, estas diferem do que o modelo anterior trouxe. O OnePlus 8T deverá ter uma área saliente, onde vão estar as 4 câmaras fotográficas, bem como o que parecem ser 2 flash de led. O que é revelado confirma uma informação já antes apresentada.

Vão surgir também novas cores para o smartphones

Ao mesmo tempo, surgiu também uma publicação no Twitter que revela novas cores que o 8T poderá ter. Não é oficial, mas mostra que vai chegar em Lunar Silver e Aquamarine Green. A última surgiu no vídeo que mostrámos acima, mas a primeira é uma novidade.

Espera-se que a OnePlus revele o 8T no dia 14 de outubro. Deverá surgir com carregamento de 65W, ecrã de 120Hz, Android 11 e estas novas cores agora reveladas. Resta ver o que vai surgir, para confirmar tudo o que tem sido revelado e ter igualmente algumas novidades extra.