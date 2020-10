Uma recente pesquisa realizada a utilizadores iPhone norte-americanos apurou que 49% acreditam que o seu smartphone já é compatível com a rede 5G. Esta crença é transversal aos utilizadores das várias principais operadoras dos EUA.

Até ao momento nenhum modelo do iPhone suporta a rede de quinta geração, no entanto vários rumores indicam que o próximo iPhone 12 poderá trazer esta funcionalidade.

Quase metade acredita que o seu iPhone já tem 5G

Recentemente foi realizado um estudo conduzido pela Global Wireless Solutions. Foram questionados 5.000 utilizadores dos EUA sobre se acreditavam que o seu iPhone já poderia aceder à rede 5G.

Os resultados foram surpreendentes pois quase metade dos inquiridos (49%) acreditam que o seu iPhone atual é compatível com a tecnologia 5G. Esta crença acontece nos utilizadores de todas as principais operadoras nos EUA.

Do total de pessoas que acredita que o seu iPhone já tem 5G, a maioria encontra-se entre a faixa etária dos 25 aos 44 anos.

Por sua vez, 29% dos participantes respondeu que não tem a certeza se o seu iPhone pode ou não aceder à rede 5G. Já se limitarmos aos utilizadores que compraram o seu smartphone durante este ano, 24% continua a não saber responder se o seu equipamento traz esta funcionalidade.

A maior parte das pessoas com estas dúvidas vive em zonas rurais (45%) e suburbanas (47%). Por outro lado, perto de 73% de consumidores urbanos acredita que a operadora já fornece 5G ao seu equipamento.

Quando questionados sobre quando vão ver benefícios do 5G significativos, 74% não acredita que cheguem este ano.

A maior parte (54%) daqueles que estão animados com a mudança para o 5G diz que o melhor desta rede será o aumento da velocidade de dados. Já 16% dizem estar mais entusiasmados com as melhorias nas videochamadas. No entanto 38% diz que não pagaria mais pelo 5G.

iPhone 12 poderá ser o primeiro smartphone Apple com 5G

Até ao momento, nenhum modelo dos telefones já lançados pela Apple, tem capacidade para suportar a rede de quinta geração. Há quem acredite que esta confusão foi promovida pelas próprias operadoras, uma vez que, por exemplo, a AT&T divulgou uma imagem falsa com ícone da conectividade 5G num iPhone.

No entanto suspeita-se que o próximo iPhone 12 possa ser o primeiro smartphone Apple já compatível com o 5G. Este modelo deverá ser lançado já no próximo evento da marca da maçã, que vai acontecer nesta terça-feira, dia 13 de outubro pelas 18h00.

Leia também: