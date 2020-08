Adicionar 5G ao iPhone 12 poderá custar mais $200 no preço final do equipamento

Como é normal, as informações sobre o próximo iPhone ainda continuam guardadas a sete chaves pela Apple. Aparentemente terá a denominação de iPhone 12 e deverá chegar já em outubro de 2020. Os rumores e notícias sobre o novo flagship da Apple são muitos e até já há estimativas de preços no que diz respeito a componentes.

O iPhone 12 será provavelmente o smartphone mais evoluído quando chegar ao mercado. O facto de ter 5G irá incrementar o preço de produção em cerca de 200 dólares.

A Apple estará a tentar compensar os custos dos componentes 5G para o iPhone 12

No último relatório da TF Securities, Ming-Chi Kuo, analista da Apple, estimou o custo de adicionar 5G ao iPhone deste ano. Kuo acredita que custará à Apple cerca de US $ 75 por unidade para suporte 5G abaixo de 6 GHz (faixa tradicional) mais US $ 125 para 5G de onda milimétrica (mmWave – Milimiter Wave). Kuo não espera que todo este valor passe para o preço final do iPhone 12. A Apple estará a compensar os custos dos componentes 5G tentando adquirir outros componentes do iPhone a mais baixo custo. Kuo aponta para a placa de circuito impresso da bateria onde a Apple poderá conseguir poupar uns trocos e também a bateria.

Kuo refere ainda que os cortes ao nível dos custos em peças internas não terão quase nenhum efeito percetível na experiência do utilizador. A Apple também está a negociar, agressivamente, com os seus fornecedores para obter as melhores ofertas de componentes.

Uma outra área em que a Apple parece estar a economizar dinheiro é com os acessórios incluídos. O iPhone 12 pode não trazer earphones nem carregador na caixa.

O 5G no mercado

Do lado da concorrência, muitos fabricantes de telefones Android tiveram que aumentar os preços para “encaixar” os componentes necessários para o 5G. Se a Apple conseguir manter os preços do iPhone relativamente estáveis, ao mesmo tempo que adiciona suporte para a rede 5G, isso a ajudará a competir no mercado de smartphones através de tendências macroeconómicas mais fracas como resultado da pandemia.

Segundo as informações, haverá 4 modelos do novo iPhone todos com tecnologia OLED. O formato deste novo modelo poderá ter tido uma inspiração no iPhone 5 com as laterais planas e quadradas semelhantes ao design do iPad Pro 2020. Haverá um novo modelo com ecrã de 5,4 polegadas, dois modelos de 6,1 polegadas e um novo modelo de alta tecnologia ‘Max’ de 6,7 polegadas. A Apple confirmou publicamente um pequeno atraso no cronograma de lançamento típico, o que significa que o iPhone 12 será lançado este ano em outubro.

