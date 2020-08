Máscara de rastreio ocular poderá monitorizar reações pessoais

Sendo os olhos o espelho da alma seria interessante que se pudesse perceber o que pensam as pessoas só através do olhar. A pensar nisto, uma equipa desenvolveu uma máscara de rastreio ocular que poderia ser utilizada para monitorizar as reações das pessoas.

Além de realizar esse rastreio, a máscara ainda medirá os batimentos cardíacos da pessoa que a está a usar.

Monitorizar os olhos que nunca mentem

Trisha Andrew, da Universidade de Massachusetts Amherst, juntou-se a alguns colegas e desenvolveu uma máscara de rastreio ocular. Além de ser reutilizável, é também lavável, por ser constituída por tecido. Ou seja, a equipa desenvolveu dois elétrodos que permitem a monitorização contínua dos movimentos oculares e da pulsação da pessoa, durante até 8 horas.

De acordo com Andrew, a máscara de rastreio ocular, além de ser uma mais-valia para a saúde no geral, pode ser útil para a monitorização do sono. Isto, porque as alterações no movimento dos olhos são importantes indicadores das etapas do sono.

A máscara de rastreio ocular, à qual chamaram Chesma, foi testada em três voluntários, num estudo inicial. Agora, a usabilidade e eficácia estão a ser usadas para o estudo do sono noturno. Desta vez, os grupos são ligeiramente maiores.

Enquanto monitoriza através da máscara de rastreio ocular, a equipa está também a testar outras peças de vestuário para monitorização do sono. Por exemplo, pijamas inteligentes que podem monitorizar a postura e a respiração durante o sono.

Além das questões associadas ao sono, a máscara poderia ser útil noutras áreas.

Se estiver a olhar para um ecrã enquanto usa a máscara, [ela] pode dizer para que quadrante do ecrã os seus olhos estão atraídos ou concentrados. Juntamente com a pulsação, isso proporciona uma perceção da consciência e do estado emocional. Isto pode ser útil para os publicitários.

Disse Andrew.

Ademais, Paulin Hansen, da Universidade da Dinamarca, diz que, no futuro, poderia ser possível a uma pessoa abrir uma porta sem sequer lhe tocar ou alterar a música que está a ouvir só com o movimento dos olhos.

Contudo, é necessário testar a eficácia da máscara de rastreio ocular em mais gente e comprovar que é efetivamente um bom espelho da alma.