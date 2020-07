Estamos a pouco mais de 2 meses, se tudo correr como é expectável, para conhecermos os novos iPhone 12. Já se falou muito sobre o aspeto, os desejos da legião de fãs na volta da estrutura retangular e de vários outros requisitos que poderão aparecer neste ano de 2020. O sistema operativo já o conhecemos e agora é esperar pelas novidades oficiais. Enquanto isso, aparecem as unidades fictícias para dar um vislumbre do que poderá ser lançado.

Desta vez, os modelos “dummies” do iPhone 12 foram mostrados pela mão do MKBHD.

Os desejos dos fãs e a vontade da Apple

À medida que nos aproximamos do lançamento desta linha do iPhone 12, que deverá ser pelo outono, as unidades fictícias estão a começar a surgir. Conforme temos vindo a mostrar, estas réplicas oferecem uma visão mais detalhada do possível novo design.

Segundo, o youtuber MKBHD, que partilhou um novo vídeo prático do iPhone 12, os três tamanhos poderão representar uma nova etapa na oferta da Apple.

Nova linha para o iPhone

O lineup iPhone 12 deverá consistir em quatro dispositivos em três diferentes tamanhos de ecrã. Assim, deverá ser lançado um modelo de 5,4 polegadas, dois modelos de 6,1 polegadas, e um modelo de 6,7 polegadas.

Espera-se que o iPhone 12 de 5,4 polegadas e uma das variantes de 6,1 polegadas sejam os modelos mais baratos. Além destes, a empresa de Cupertino deverá comercializar o outro modelo de 6,1 polegadas e 6,7 polegadas como as opções do “iPhone 12 Pro Max”.

Todos os quatro modelos do iPhone 12 terão ecrãs OLED, como confirmado mais recentemente por um relatório da cadeia de fornecedores. Além disso, estes modelos terão conectividade 5G.

O fator de diferenciação será a tecnologia da câmara, dado que os dois modelos mais avançados terão uma configuração de câmara dupla, enquanto a linha iPhone 12 Pro apresentará um design de lente tripla com um scanner LiDAR na parte traseira.

O novo vídeo hands-on desta semana do MKBHD fornece uma visão aproximada da nova linguagem de design do iPhone 12. Conforme é referido, provavelmente a Apple irá seguir uma filosofia já usada nos últimos iPads Pro, com as laterais do chassi planas. Aliás, são muitas as vozes, dos utilizadores do iPhone que reforçam, tal como o youtuber refere, ser mais seguro usar um smartphone com o design quadrado.

Não é por acaso que o aspeto e forma do iPhone 4 ainda hoje traz excelentes recordações.

Claro que estas modelos mostrados são unidades fictícias que muitas vezes representam o compilar de rumores e desejos. Contudo, também como já vimos no passado, muitas vezes acertam em cheio no que a empresa está a fabricar e depois acaba por oficializar.

Vejam o vídeo e tirem as vossas conclusões: