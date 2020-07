Mailbird: provavelmente o melhor cliente de email da atualidade

Para muitas pessoas, o cliente de email é a ferramenta de trabalho mais usada, onde se consome mais tempo. Dessa forma, é de todo o interesse que essa ferramenta seja prática, otimizada e, acima de tudo, completa. Há um “chavão” neste segmento, o Microsoft Outlook, mas o Mailbird apresenta-se seriamente à altura.

Testámos este cliente de email e foi uma agradável surpresa.

Se por um lado há quem utilize o cliente de email a partir do browser, por outro lado, há quem não dispense o tradicional cliente de email instalado no computador. São várias as opções disponíveis no mercado, e essa concorrência leva apenas a que o utilizador saia beneficiado e possa escolher a opção mais adequada ao seu tipo de utilização.

Mailbird oferece uma interface simples e moderna

Construir boas interfaces é uma arte. Uma interface que seja simples e completa e, ao mesmo tempo, agradável e funcional é um desafio para qualquer UX designer. E é precisamente isso que o Mailbird oferece.

No Mailbird não existem menus carregados de botões, com funcionalidades que nunca vão ser necessárias. É possível assim escolher o modo como os painéis estão organizados, com a lista de emails numa coluna separada verticalmente do corpo do email, ou a lista na zona superior com um separador horizontal.

Quanto aos temas, estão disponíveis os temas claro, escuro e completamente escuro. É possível definir a cor, sólida, ou escolher um plano de fundo, com a possibilidade de adicionar uma imagem a nosso gosto.

Há ainda outras opções relacionadas com a organização de conversas, agrupamento de mensagens, tamanho de texto, entre outras, que valem a pena ser exploradas.

Conta unificada – várias contas, uma caixa de entrada

Embora se trate de uma funcionalidade, também a referir na secção seguinte, é relevante destacar a forma como é possível ver a Conta unificada e interagir com as várias contas. Dessa forma, não há a necessidade de saltar entre múltiplos emails para consultar cada uma das caixas de entrada, no caso de ter várias.

Basta então um clique sobre Conta unificada, no canto superior esquerdo, e todos os emails serão listados, de todas as contas. E como são distinguidos? Fácil, basta olhar a cor do círculo no ícone de cada email, cor essa que pode ser definida a gosto em cada conta.

Botões de acesso rápido e atalhos de teclado

Há um conjunto de ações que se podem fazer para cada email. Para facilitar o acesso a essas ações, basta passar o cursor sobre o ícone associado ao email. Surgem assim diversos botões de acesso rápido, desde a pesquisa por todos os resultados desse email, arquivar, adiar, responder, etc.

A par com isso, muitas horas a tratar de emails levam a que surja a necessidade de otimizar a interação, nomeadamente a nível de periféricos. Assim, o rato torna-se praticamente dispensável quando tudo é possível de fazer a partir do teclado. Para ajudar nessa tarefa, em todos os botões da interface é mostrada uma legenda e respetiva tecla de atalho. É intuitivo e fácil de memorizar, só precisa de prática.

Funcionalidades

O Mailbird está carregado de funcionalidades, onde muitas delas estão harmoniosamente inseridas por toda a interface, sem quase nos apercebermos que são essas mesmas funcionalidades que fazem a diference num cliente de email.

E por falar em funcionalidades, o Mailbird concluiu recentemente o lançamento de um conjunto de 12 novas funcionalidades, com um lançamento de nova funcionalidade a cada semana.

Foram elas:

1. Calendário nativo

2. Emojis do Windows 10

3. Pesquisa avançada

4. Imagens de plano de fundo

5. Mover emails entre contas

6. Anular envio

7. Botão para anular subscrição de newsletters

8. Upload de imagem de assinatura

9. Enviar mais tarde

10. Integração com o WhatsApp

11. Pesquisa por anexo

12. Email Tracking

A par com estas novas funcionalidades, existem muitas outras como Acelerador de leitura, modo Snooze, sons personalizados, gestor de contactos, filtros e regras, pré-visualização de anexos, e muito mais. Pode ver mais informação na tabela de funcionalidades.

Muito mais que um cliente de email: integração com apps

Tal como um cliente de email pode ser utilizado num browser, também o Mailbird permite integrar diversas web Apps, para que não precise sequer de deixar o cliente de email para utilizar as apps dos seus serviços preferidos.

Assim, o Mailbird suporta integração com cerca de 40 apps. Dessa forma, é possível não só abri-las integralmente na janela do Mailbird, como também, para algumas das apps, abri-las no painel lateral.

Pode então utilizar serviços como o Facebook, WhatsApp, Google Keep, entre outros, no painel lateral, redimensionável a gosto. O próprio Google Chrome é uma das aplicações suportadas para vista integral, sendo que, desse forma, todas as tarefas online podem ser feitas recorrendo unicamente ao Mailbird.

Em conclusão…

O Mailbird trata-se de um cliente de email muito simples de usar, de configuração automática para a maior parte dos fornecedores de email e com suporte para Exchange para uso empresarial. É rápido, leve, interface funcional e limpa, com funcionalidades modernas e ativo em termos de evolução e desenvolvimento.

Está disponível a partir de 2,42€/mês ou por 65€, com contas de email ilimitadas. Por enquanto, está disponível apenas para Windows.

Mailbird