Luva deteta movimentos e traduz língua gestual em tempo real

Se para muitas pessoas a comunicação é uma regalia mais que garantida, para um surdo/mudo comunicar com pessoas que não estejam familiarizadas com a língua gestual é um entrave a uma vida totalmente normal. Assim sendo, é muito interessante assistir às fortes apostas da tecnologia para devolver esse tanto de normalidade e acessibilidade.

Hoje, mostramos-lhe uma luva capaz de traduzir a Língua Gestual Americana para a oralidade inglesa, em tempo real, através de uma aplicação de smartphone.

Língua Gestual mais acessível

Uma equipa de bioengenheiros da Universidade da Califórnia em Los Angeles (UCLA) criou uma luva que, através de sensores, pode traduzir a Língua Gestual Americana para a língua inglesa. Isto de forma rápida, em tempo real, e acessível, diretamente para o smartphone.

Este novo sistema inclui um par de luvas com sensores elétricos finos e flexíveis, que percorrem cada um dos 5 dedos de cada mão. Por isso, detetam a colocação específica de cada dedo e da própria mão, a fim de perceber as letras, números, palavras e frases da Língua Gestual.

De forma rápida e automática, o sistema deteta esses sinais, elaborados pelas mãos e detetados pelos sensores, e envia-os para uma placa de circuito, localizada no peito da mão e do tamanho de uma moeda. Posteriormente, essa informação é enviada para o smartphone e é traduzida para a oralidade. Além disso, foram colocados sensores no rosto dos indivíduos que realizaram os testes, para captura de expressões faciais, tão cruciais na Língua Gestual.

A nossa esperança é que isto abra uma forma fácil para pessoas que usam a língua gestual comunicarem diretamente com pessoas que não usam, sem precisarem de alguém que faça a tradução. Além disso, esperamos que ajude mais pessoas a aprender língua gestual.

Enfatizou Jun Chen, professor assistente de bioengenharia da Samueli School of Engineering da UCLA e líder da investigação.

Um teste que pode ser adaptado a outras línguas

Os sistemas vestíveis, anteriormente testados para este fim, eram, segundo Chen, muito pesados e desconfortáveis. Desta vez, além de confortável e prático, o dispositivo é feito de polímeros flexíveis, leves e baratos, assim como os sensores.

Durante os testes, os investigadores trabalharam com quatro pessoas surdas, que usam a Língua Gestual Americana. Então, o utilizador das luvas repetiu cada gesto 15 vezes e o algoritmo do dispositivo converteu esses gestos nas letras, números e palavras que cada sinal representava. Assim, o sistema reconheceu 660 sinais, incluindo cada letra do alfabeto e números de 0 a 9.

Chen admite que, apesar do sucesso da investigação, a comercialização de um sistema deste género implicaria uma maior rapidez de deteção e um alargamento do vocabulário. Ainda assim, é um primeiro passo que precisava de ser dado. Quem sabe, chegue este sistema a Portugal, traduzindo a Língua Gestual Portuguesa.