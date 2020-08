Samsung está a planear lançar um smartphone dobrável mais barato

Os smartphones dobráveis estão em voga e são atualmente o ponto de inovação dado aos smartphones como tentativa de trazer algo novo à saturação do mercado. No entanto estes equipamentos têm uma condicionante para a grande parte dos consumidores, que é o preço elevado.

A pensar numa forma de fazer chegar esta novidade ao alcance da população, a Samsung está assim a planear o lançamento de um smartphone dobrável mais acessível à carteira de todos.

Apesar de o mercado estar recheado de dispositivos móveis, a verdade é que desde há algum tempo que há uma sensação de que os novos lançamentos são ‘mais do mesmo’. Ou seja, é mais um smartphone, com algumas características diferentes mas que recai no mesmo aspeto e funcionalidades semelhantes daquilo que já existe. Mesmo que esta realidade seja boa para as marcas, aumentando a competitividade entre elas, acaba por ser saturante para os consumidores.

Neste sentido, os dobráveis vieram trazer um oxigénio renovado ao segmento dos smartphones. Atualmente podemos contar com diversas marcas a fabricar equipamentos que dobram, como por exemplo a Samsung, com os modelos Fold e Z Flip; a Motorola com o Razr; e a Huawei com o dobrável Mate Xs. E também a Google poderá estar prestes a entrar neste setor de produção.

Mas mesmo sendo estes equipamentos de desejo, há um aspeto que faz com que os consumidores deixem de os comprar, ou seja, o preço alto dos mesmos.

Samsung estará já a produzir um dobrável mais acessível

Para colmatar o problema do elevado custo destes equipamentos, a Samsung estará então a planear lançar um smartphone dobrável mais barato.

De acordo com as informações, a empresa sul-coreana já se encontra a desenvolver um dobrável ‘mais em conta’, cujo número do modelo é SM-F415. O smartphone deverá estar disponível nas opções de 64 GB /128 GB de armazenamento interno e em três cores: verde, preto e azul. Segundo o que se sabe, este smartphone deverá custar significativamente menos do que 1.000 dólares, ou seja, abaixo dos 850 euros.

Certamente que com um preço menor, a compra de um dobrável já poderá ser equacionada por uma mais ampla quantidade de consumidores.

Recentemente a marca também apresentou o seu Galaxy Z Fold 2 no evento Samsung Unpacked. O equipamento apresenta várias melhorias como o ecrã AMOLED de 7,7 polegadas com uma resolução de 2213 × 1689 pixels e uma taxa de atualização de 120Hz.

Se o preço dos smartphgone baixarem vai ponderar comprar um?