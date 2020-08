Foi dada a revelar, pela emissão recente da Nintendo Indie World, a lista de novos jogos que se encontram a caminho da Switch.

Trata-se de uma lista forte que contém alguns títulos interessantes como Hades, Subnautica ou Untitled Goose Game.

A Nintendo revelou no seu mais recente evento online, Indie World, uma longa lista de novos jogos a caminho da Nintendo Switch.

Este evento tem como principal objetivo o de apresentar ao público quais os jogos de estúdios independentes que estão a ser desenvolvidos e que se preparam para lançamento na consola-mor da Nintendo.

Trata-se, como referimos acima, de uma lista longa e com alguns títulos bastante interessantes, a serem lançados, alguns ainda durante este ano e outros apenas em 2021.

Venham conhecer a lista:

Hades, da Supergiant Games: Hades é um jogo de exploração de masmorras rogue-like que combina os melhores aspetos dos aclamados títulos da Supergiant, desde a ação frenética de Bastion às envolventes atmosfera e profundidade de Transistor. No papel de Prince of the Underworld, o jogador terá de recorrer aos poderes e às armas míticas do Olimpo para se libertar das garras do infame deus dos mortos enquanto ganha força e vai desvendando mais elementos da história. Milhares de construções de personagens viáveis, personagens imponentes garantem que cada tentativa de fuga de um submundo em constante mudança é única. Com lançamento previsto para a Nintendo Switch no outono deste ano, Hades permitirá ainda criar gravações de jogo em conjunto com a versão para PC. Chega no Outono de 2020.

Hypnospace Outlaw, dos Tendershoot, Mike Lasch, ThatWhichIs Media, Xalavier Nelson Jr. e No More Robots: Neste simulador da Internet dos anos 90, os jogadores terão de vasculhar uma enorme variedade de sites, adicionar downloads úteis ao seu ambiente de trabalho, evitar vírus informáticos e perseguir vilões virtuais na pele de um Enforcer do Hypnospace Patrol Department. Hypnospace Outlaw chega à Nintendo Switch a 27 de agosto, mas ainda hoje estará disponível para pré-aquisição na Nintendo eShop, em conjunto com uma versão demo gratuita.

Spiritfarer, da Thunder Lotus: Na pele de Stella, uma Spiritfarer, os jogadores terão de ajudar os espíritos dos mortos a encontrar o caminho para o “além” transportando-os pelos mares a bordo de um ferry criado à mão. Neste simpático jogo de gestão com imagens e animações desenhadas à mão, terá a oportunidade de criar amizade com os passageiros, personalizar e melhorar o seu ferry e explorar um mundo repleto de criatividade – ou viajar apenas ao sabor do vento. Spiritfarer já chegou à Nintendo Switch.

Garden Story, dos Picogram e Rose City Games: Garden Story convida os jogadores a descobrir um encantador mundo em que terão de reconstruir uma comunidade. Na pele do recém-nomeado “Guardian of The Grove”, o Concord, terá de percorrer uma ilha repleta de vida para combater o perigoso invasor Rot, cultivar amizades com as suas amigas frutas, recolher materiais preciosos, restaurar edifícios e restaurar o seu lar. Garden Story florescerá na Nintendo Switch em 2021.

Subnautica e Subnautica: Below Zero, da Unknown Worlds Entertainment: Em Subnautica, os jogadores terão de explorar as profundezas de um vasto mundo alienígena subaquático, reunir materiais, construir estruturas submarinas e levar a melhor sobre a fauna e flora aquáticas para descobrir os mistérios do planeta onde se despenharam. Para os exploradores que procuram uma aventura gelada, na sequela Subnautica: Below Zero serão desafiados a sobreviver às gélidas temperaturas do planeta 4546B. Subnautica e Subnautica: Below Zero congelarão a Nintendo Switch em 2021.

Takeshi e Hiroshi, da Oink Games Inc.: Os mundos da animação “stop-motion” e dos RPG misturam-se em Takeshi e Hiroshi. Na pele de um jovem de 14 anos aspirante a designer de videojogos chamado Takeshi, os jogadores terão de entreter Hiroshi, o seu irmão mais novo, com o capítulo mais recente do seu jogo. Para isso, o Takeshi terá de improvisar: ao passo que o objetivo é proporcionar grandes desafios ao Hiroshi, também quer evitar que este perca. Takeshi e Hiroshi já chegou à Nintendo Switch.

Raji: An Ancient Epic, da Super.com e Nodding Heads Games: Este intenso jogo de ação e aventuras da Nodding Head Games, estúdios de produção sediados em Pune, na Índia, decorre na Índia antiga e é inspirado nas mitologias hindu e balinesa. Uma jovem escolhida pelos deuses terá de fazer frente à invasão demoníaca do reino dos humanos para concretizar o seu destino: resgatar o seu irmão mais novo e enfrentar um temível demónio. Os jogadores poderão desfrutar de um sistema de combate fluido e de manobras de estilo parkour enquanto empunham armas divinas. Raji: An Ancient Epic já chegou à Nintendo Switch como exclusivo temporário.

Bear and Breakfast, dos Gummy Cat Studio e Armor Games Studios: Bear and Breakfast é um jogo de gestão e aventuras bastante relaxado em que o utilizador assume o papel de Hank, um urso bem-intencionado que tenta transformar uma cabana abandonada numa pousada de sucesso. À medida que o negócio vai crescendo, os mistérios da floresta também se vão revelando. Em pouco tempo, o Hank ver-se-á envolvido numa trama mais densa do que os próprios bosques. Bear and Breakfast combina elementos de construção, gestão e exploração com uma variedade de opções de personalização e missões secundárias. Este título tem lançamento previsto para a Nintendo Switch como exclusivo temporário em 2021.

A Short Hike, de Adam Robinson-Yu e da Whippoorwill Limited: Caminhe, escale e plane sobre as pacíficas paisagens montanhosas do Hawk Peak Provincial Park. A Short Hike é um jogo de que poderá usufruir ao seu próprio ritmo, escolhendo o seu caminho e descobrindo até aonde as suas escolhas o levarão. Ao longo da sua jornada encontrará outros caminhantes, descobrirá tesouros ocultos e absorverá a beleza da paisagem circundante. A Short Hike já chegou à Nintendo Switch, como exclusivo temporário

Card Shark, da Nerial e da Devolver Digital: Ludibrie tudo e todos para chegar ao topo da sociedade francesa do século XVIII em Card Shark, um jogo de aventuras repleto de impressionantes ilustrações e que exigirá que jogue bem as suas cartas. À medida que vão percorrendo as várias mesas de jogo, os jogadores terão de criar uma vasta variedade de truques de cartas e gerir cuidadosamente os lucros pouco merecidos, para participarem em partidas ainda mais arriscadas. Mas tenha cuidado, pois se for apanhado em flagrante, será a sua vida que estará em jogo. Card Shark chega à Nintendo Switch em 2021.

Torchlight III, da Echtra Games, Inc. e da Perfect World Entertainment: Torchlight III, a sequela do aclamado RPG de ação Torchlight II, conduz os jogadores às terras fronteiriças em busca de ainda mais fama, glória e tesouros. Passou-se um século desde os eventos do jogo anterior e o Ember Empire encontra-se em declínio. Novastraia vê-se agora ameaçada por forças invasoras e os jogadores terão de aventurar-se para defender o seu território dos maléficos Netherim e dos seus aliados. As populares mascotes estão de volta, com novas habilidades, e os jogadores podem agora também construir os seus próprios fortes. Torchlight III tem lançamento previsto para a Nintendo Switch no outono deste ano, com um animal Red Fairy exclusivo.

Manifold Garden , da William Chyr Studio LLC: Mergulhe num deslumbrante mundo recheado de quebra-cabeças alucinantes em Manifold Garden, um jogo que altera as leis da física. A geometria dos níveis repete-se infinitamente em todas as direções e, se cair, o jogador irá voltar ao local onde começou. Para avançar, terá de manipular a gravidade para alterar a perspetiva e ver o mundo de formas diferentes. Manifold Garden já chegou à Nintendo Switch.

Evergate, dosStone Lantern Games e PQube Limited: Evergate é um jogo de quebra-cabeças e plataformas em 2D que decorre no “além”. Aqui os jogadores controlam Ki, um espírito que embarca numa aventura pela vida, a morte, o espaço e o tempo. A inovadora mecânica Soulflame concede a habilidade de abrandar o tempo, permitindo aos jogadores navegarem com mais facilidade por um mundo tão cativante quanto inquietante. Evergate já está disponível para a Nintendo Switch.

Untitled Goose Game, da House House and Panic: O que poderá causar mais problemas do que um terrível ganso? Dois terríveis gansos! No dia 23 de setembro será disponibilizada uma nova atualização gratuita para o popular jogo que mistura os géneros “slapstick”, “stealth” e “sandbox”. Esta atualização incluirá um modo para dois jogadores. Na apresentação houve ainda oportunidade para revelar que Untitled Goose Game será também lançado em formato físico. Mantenha-se atento a mais informações.

Como podem ver pela lista acima indicada, são muitos e diversificados os jogos de estúdios indie a caminho da Nintendo Switch.

Há, praticamente, jogos para todos os gostos e alguns que apresentam ideias bastante originais e interessantes.

Numa altura em que se avizinha uma grande agitação no mercado, estas revelações do evento Indie World, vieram comprovar que a Nintendo Switch se mantém à parte dessas guerras e que nada se intromete no seu percurso.