Estará a Google a preparar também o seu smartphone dobrável?

A Google acabou de anunciar os seus novos smartphones Pixel. Já disponível para pré-reserva está o Google Pixel 4a, mas em breve, chegarão os Google Pixel 5 e 4a (5G). No entanto, estas parecem não ser as únicas novidades reservadas pela empresa. Segundo alguns rumores, a marca poderá estar a preparar já o novo ano com o seu primeiro smartphone dobrável.

Mas esta não é a única surpresa a ser preparada pela Google.

Os novos smartphones da Google foram apresentados há poucos dias, mas já começam a surgir indicações daquilo que poderá estar a ser preparado para o futuro. O site 9to5Google encontrou um documento interno relacionado com o Android que revela alguns pormenores do que estará para vir.

Estará um Google Pixel dobrável a caminho?

De acordo com o documento, a Google estará a desenvolver as versões do Android para um Pixel 5a, um Pixel dobrável e pelo menos dois outros dispositivos originais.

O documento lista versões do sistema operativo para todos os smartphones Pixel lançados publicamente desde o Pixel 2, incluindo os recém anunciados Pixel 4a, Pixel 4a 5G e Pixel 5. Além disso, surgem os ainda por anunciar Google Pixel 5a e três outros modelos com nomes de código “raven”, “oriole” e “passport”.

Segundo a publicação, os “raven” e “oriole” devem corresponder aos modelos Pixel 6 (e respetiva variantes). Já o modelo “passport”, tem indicação clara de que se trata de um dobrável (foldable, em inglês). Há, por fim, a indicação que este modelo dobrável poderá a chegar no quarto trimestre de 2021, já que estão rotulados como “Q4 2021”.

Já em 2019, a Google garantia de que estava a trabalhar num protótipo de um smartphone dobrável, no entanto, não tinha a certeza se seria algo a desenvolver para o mercado ou não.

Mais informações

Os anunciados Pixel 4a 5G e Pixel 5, neste documento, têm a indicação de que serão lançados em outubro deste ano, mais concretamente, a 8 de outubro. O Pixel 5a está associado ao segundo trimestre do ano.

Não é certo que todos estes modelos venham efetivamente a ser produzidos, uma vez que o documento está associado ao desenvolvimento do Android. Contudo, são indícios interessantes de serem analisados.

Pondera comprar um smartphone dobrável?