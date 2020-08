Leak mostra imagens do novo Motorola Razr 2 com cantos arredondados

A Motorola juntou-se à gama dos smatphones dobráveis com o seu Rarz, que rapidamente se tornou num dos equipamentos mais desejados do mercado. Mas os rumores sobre a segunda edição deste telefone já se fazem notar há bastante tempo, porém devido à pandemia o lançamento deve acontecer apenas em 2021.

No entanto, recentemente um leak mostrou imagens do possível novo Motorola Rarz 2, o qual aparenta ter cantos arredondados.

O Motorola Razr foi apresentado perto do final de 2019 e algumas opiniões ditaram desde cedo o fracasso do smartphone. No entanto, o equipamento rapidamente se revelou numa agradável novidade no segmento dos smartphones dobráveis. Touxe um um design elegante, característico da marca, e assim conquistou a atenção do público.

Mas agora a empresa de Chicago já se encontra a desenvolver o Moto Razr 2, que se esperava que fosse lançado no mercado ainda em 2020. No entanto, e devido à pandemia da COVID-19, é provável que o novo dobrável apenas seja conhecido oficialmente em 2021.

Leak ao Motorola Razr 2 mostra o dobrável com cantos arredondados

Enquanto a Motorola prepara os últimos detalhes do novo dobrável, os rumores e leaks em volta do Razr 2 surgem cada vez com mais intensidade. Desta vez uma publicação feita por um utilizador da rede social Weibo, mostrou várias fotografias onde supostamente aparece o novo Motorola Razr 2.

De acordo com as imagens, o próximo dobrável da marca terá os cantos mais arredondados do que o atual modelo. Clique nas imagens seguintes para ver as fotos do Moto Razr 2 em mais pormenor.

Também ao contrário da primeira edição, o próximo dobrável da Motorola terá um revestimento prateado. Mas o restante design, que é possível verificar através das fotografias, parece semelhante ao Razr original.

O que já se sabe sobre o Motorola Razr 2?

Algumas fontes já haviam referido que uma recente patente da marca mostrava um smartphone com ecrã dobrável com ambos os lados sensíveis ao toque. A patente indica que a lateral irá ter vários sensores capazes de associar 20 funções diferentes, através de 20 gestos diferentes.

Quanto às especificações técnicas, o novo Motorola virá com o Qualcomm Snapdragon 765, um modelo inferior ao processador Snapdragon 855+que vem com o Samsung Z Flip. Quanto à memória RAM esta deverá ter uma capacidade de 8GB e 256 GB de armazenamento interno.

O ecrã P-OLED flexível terá 6,2 polegadas e o ecrã externo 2,7″. As câmaras fotográficas vão sofrer uma alteração, sendo que o sensor principal será de 48MP e a câmara frontal de 20MP. Na primeira edição do Razr as câmaras apresentam, respetivamente, 16MP e 5MP.