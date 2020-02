Huawei Mate Xs: Dobrável que pode ser um smartphone ou um tablet

O mercado dos smartphones está a mudar. Há cada vez mais ofertas, com designs e tecnologias diferentes e que cativam os utilizadores. Os dobráveis são uma realidade e cada vez mais vistos no mercado.

A Huawei voltou a mostrar a sua tecnologia e capacidade de criar smartphones únicos. O novo Mate Xs foi hoje apresentado e quer mudar o mercado de forma única.

A Huawei apresentou hoje em Barcelona o novo Huawei Mate Xs, a segunda geração do revolucionário Huawei Mate X, o smartphone dobrável da marca.

Desenvolvido com a mais recente tecnologia da Huawei, o Mate Xs é considerado um dos dispositivos mais inovadores da marca, e conta com o SoC Kirin 990 5G e um design Falcon Wing, que permitem uma performance poderosa capaz de proporcionar uma experiência de utilização perfeita em ambos os modos: smartphone e tablet.

Huawei Mate Xs pode funcionar com smartphone ou tablet

O Huawei Mate Xs cria uma verdadeira experiência FullView com um ecrã dobrável de 8 polegadas que só é possível devido ao novo design de dobradiça mecânica.

Este foi o primeiro smartphone onde foi implementado o design Falcon Wing que apresenta mais de 100 peças interligadas que trabalham em perfeita harmonia para reforçar o ecrã , ao mesmo tempo que proporcionam uma experiência perfeita para o consumidor.

Desenvolvida com um metal líquido à base de zircônio, esta nova dobradiça é ainda mais resistente, possibilitando que o ecrã dê uma volta completa de 180 graus.

O ecrã flexível, que compõe o Mate Xs, está equipado com uma inovadora estrutura de polímero de duas camadas. A Huawei apresenta uma técnica pioneira na produção deste ecrã dobrável, que adere a duas camadas de poliamida de grau aeroespacial com um adesivo oticamente claro. Este material exclusivo permite que o ecrã apresente uma excelente qualidade de imagem, saturação e brilho, garantindo um elevado grau de durabilidade.

Projetado especialmente para o formato elegante do Mate Xs, o sistema de antena 5G é mais uma mostra da competência da Huawei na área das tecnologias de telecomunicações. O design da antena deste smartphone é resultado de um longo processo de Investigação & Desenvolvimento (I&D) e permite garantir uma conectividade estável e de alta velocidade.

Performance poderosa e conectividade 5G

O Huawei Mate Xs beneficia de toda a força do chipset mais avançado da Huawei, o Kirin 990 5G . O SoC inclui um CPU octa-core que compreende dois núcleos Cortex-A76 super-sized, dois grandes núcleos Cortex-A76 e quatro pequenos núcleos Cortex-A55, com 2,86 GHz de base .

O processamento gráfico é tratado pelo GPU Mali-G76 de 16 núcleos, o GPU mais poderoso dos dispositivos Huawei, enquanto as exigências de Inteligência Artificial (IA) são suportadas por um NPU desenvolvido a partir da arquitetura Da Vinci da Huawei.

O Kirin 990 5G SoC inclui um modem 5G integrado, permitindo simultaneamente fornecer uma performance poderosa e conectividade 5G com a melhor eficiência e menor produção de calor. Este suporta 2G, 3G, 4G, bem como 5G NSA e SA. O SoC sustenta todo o espectro 5G e 5G + 4G Dual SIM Dual Standby.

Mantendo a herança da Huawei de incorporar nos seus dispositivos as melhores câmaras da categoria, o Huawei Mate Xs vem equipado com um sistema de câmaras único. Organizado na vertical ao longo da barra lateral do dispositivo, o sistema SuperSensing Leica Quad Camera possui uma câmara principal de 40MP (grande angular, f / 1.8), câmara de 16MP de ultra grande angular (f / 2.2), câmara telefoto de 8MP (f / 2.4, OIS) e uma câmara com um sensor que deteta a profundidade 3D. O sistema de câmaras suporta uma combinação de OIS e Estabilização de imagem assistida por IA e zoom híbrido até 30X. Este sistema de câmaras suporta ainda um ISO de até 204800 para captar fotografias incríveis mesmo em situações de baixa luminosidade.

No que toca à câmara, o Mate Xs da Huawei vem revolucionar a categoria das Selfies, permitindo que o utilizador aproveite ao máximo o sistema de 4 câmaras que tradicionalmente beneficiaria apenas nas imagens captadas com as câmaras traseiras, podendo os utilizadores usufruir do ecrã secundário para tirar as suas selfies com as 4 câmaras do Mate Xs.

O Huawei Mate Xs tem a capacidade de se transformar num ecrã maior, graças à dobra estar presa por um fecho físico que pode ser desapertado à vontade através de um botão acessível na barra lateral. Quando aberto, o Mate Xs permite aos utilizadores terem mais espaço para personalizar a sua experiência em função das suas necessidades.

O dobrável suporta de forma natural o Multi-Window (múltiplas janelas), que permite que duas aplicações sejam visualizadas lado a lado e possam interagir ao mesmo tempo. Texto, imagens e documentos podem ser transferidos de uma forma fácil, bastando, para isso, arrastar e soltar o conteúdo de uma aplicação para a outra.

Mate Xs vem com EMUI10.0.1

Uma dock localizada na parte inferior do ecrã fornece espaço para os utilizadores conseguirem obter uma inicialização mais rápida. Quando duas aplicações são abertas em simultâneo, os utilizadores podem iniciar uma terceira app recorrendo a uma janela flutuante, que pode ser usada para executar pequenas tarefas, como responder a mensagens de texto sem ter de sair das apps atualmente iniciadas.

O Mate Xs vem preparado com o EMUI10.0.1 e o sistema operativo Open Source do Android. Este inovador smartphone combina um excelente desempenho com um sistema de segurança melhorado, suportando a funcionalidade Multi-screen Collaboration, a tecnologia desenvolvida pela Huawei que quebra barreiras entre os dispositivoso Windows e Android. Com este inovador recurso, os utilizadores podem facilmente transferir ficheiros entre o Huawei Mate Xs e um MateBook da Huawei, controlando dois sistemas a partir de um único display (visor).

O Huawei Mate Xs estará disponível no final do mês de março a um preço a partir de 2.499€.