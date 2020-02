Alguém chamou um médico? Desperados III revela personagem

Já em várias ocasiões, tivemos a oportunidade de referir (ver aqui ou aqui) o regresso de Desperados, este ano.

Gradualmente temos vindo a conhecer melhor o jogo e os seus personagens. Recentemente foi revelado o médico de serviço.

Desperados, uma das melhores séries de videojogos de estratégia táticos (onde controlamos um grupo de ‘cowboys’ no Faroeste americano) encontra-se prestes a regressar. Já por diversas ocasiões (ver aqui ou aqui) revelámos pormenores sobre o jogo e desta feita, vimos mostrar-vos um dos heróis em jogo.

O herói em questão chama-se Doc McCoy, e é Médico.

Tal como é fácil de adivinhar, o Dr. McCoy é um médico. McCoy passou parte da sua vida em Inglaterra, a estudar Medicina. Quando acabou os seus estudos, a sede por aventura levou-o até ao oeste Americano. Acabado de chegar às Américas e sem saber como, viu-se forçado a entrar na Guerra Civil Americana. Contudo, ao ver toda a destruição e morte nos campos de batalha, McCoy desertou e tornou-se num mercenário.

Mas não se tornou num mercenário qualquer. Os seus resultados foram tais que ganhou fama rapidamente e desde cedo se tornou conhecido por cumprir os seus contratos sem problemas ou questões.

Conforme poderão ver quando o Desperados III for lançado, McCoy é um tremendo atirador furtivo, para além de outras habilidades. Com a ajuda da sua Colt Buntline Special, McCoy consegue acertar nas asas de uma mosca pelo que será um elemento extremamente importante no decorrer das missões, para limpeza de obstáculos à distância.

No entanto, tal como qualquer médico que se preze, o Dr. McCoy terá também um conjunto de outras habilidades e acessórios que andam sempre a seu lado. Ficam já a saber que as seringas quando usadas com mestria, podem vir-se a revelar a “cura” para muitos males…

O bom Doutor é ainda, um verdadeiro Alquimista podendo, com recurso a meia dúzia de ingredientes, fabricar uma bomba ou veneno capaz de incapacitar qualquer inimigo.

Desperados III é um jogo de estratégia tático assente numa história bem contada e ao estilo do velhinho oeste Americano e que assenta a sua jogabilidade repleta de tática, planeamento e movimentos stealth.

Tal como tiveram ocasião de ver, o Dr. McCoy é apenas um dos personagens presentes no jogo pelo que parte do segredo para o sucesso passará por saber combinar de forma equilibrada as habilidades dos diferentes especialistas que estão à nossa disposição no jogo.

Desperados III chegará no próximo Verão, tanto para PC, Playstation 4 e Xbox One.