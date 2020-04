Durante a tarde desta terça-feira foram oficialmente apresentados os tão aguardados OnePlus 8 e OnePlus 9 Pro, durante um evento online transmitido em direto aos consumidores. Os smartphones topos de gama da marca chinesa pretendem tornar-se fortes concorrentes num mercado já muito variado.

A OnePlus parece ter apostado forte na construção destes equipamentos que trazem características apetecíveis, tais como, compatibilidade com tecnologia 5G e carregamento de bateria sem fios, tudo inserido num smartphone com um design elegante e com cores muito atrativas.

Acabou-se a espera por uma das linhas de smartphones mais aguardadas até à data. Os novos topos de gama da OnePlus já foram apresentados e trazem uma dose de ar fresco, cada vez mais necessária, ao mercado dos dispositivos móveis.

Alguns pormenores já tinham sido revelados anteriormente, como por exemplo o design através de um leak às capas de proteção ou até mesmo um vídeo onde é feito um hands-on ao OnePlus 8Pro. Mas a verdade é que não há nada que se compare com a apresentação oficial de um produto.

One Plus 8 e OnePlus 8 Pro: dois equipamentos de topo

Muitas são as novidades que a nova linha da OnePlus traz aos consumidores, no entanto as especificações técnicas não fogem muito ao que o mercado já nos tem habituado com modelos de outras marcas.

Ambos os equipamentos apresentam um design elegante, câmaras fotográficas com muito potencial, entre outros. Mas há várias novidades, como a compatibilidade com a tecnologia 5G e, pela primeira vez, a OnePlus integra num equipamento a certificação IP68, o que, consequentemente, lhe garante uma significativa resistência à água e a poeiras.

Ecrã

Os modelos apresentam várias melhorias face a modelos anteriores, agora com um ecrã OLED de 6,78 polegadas e resolução de 3168 x 1440.

Exibem também uma curvatura ligeira, à semelhança do que outras marcas têm também apresentado. Esta curvatura tem como nome Fluid Display e apresenta uma taxa de atualização de 120Hz e taxa de amostragem ao toque de 240 Hz. Em suma, isto garante uma maior e mais suave fluidez nomeadamente na navegação online, no entanto, gasta um pouco mais de energia.

Tanto o OnePlus 8 como o OnePlus 8 Pro são capazes de um brilho de 1300 nits, um padrão de cores JNCD inferior a 0,4 e suporta para 1,07 mil milhões de tons diferentes.

O equilíbrio de movimento MEMC, a certificação HDR10 / 10 +, um ajuste automático da temperatura da cor e do brilho ao nível 4096, tornam assim estes equipamentos bastante atraentes aos consumidores mais exigentes.

Câmaras

Este é um ponto bastante apreciado pelo mercado e que muito foi especulado.

O modelo OnePlus Pro traz um conjunto de 4 câmaras principais, uma de 48MP, outra ultra grande-angular também de 48MP e 120.º de campo de visão, uma telefoto de 3x, com zoom máximo de 30x, e um sensor específico para filtro de cores.

É então o primeiro equipamento da marca com um sistema quadruplo de câmaras traseiras.

Ao nível de vídeo, o modelo vem bem apetrechado para oferecer os melhores resultados. Suporta um sistema híbrido ótico estável OIS e EIS, tem 3 microfones para conseguir captar um áudio com a melhor qualidade possível e ainda zoom de áudio para aumentar o som nos objetos onde o utilizador foca a câmara.

A marca desenvolveu, juntamente com a Sony, um sensor IMX689, que é o maior usado pela OnePlus.

Por sua vez, o modelo OnePlus 8 vem com 3 câmaras, a principal de 48MP, grande-angular de 16MP e uma macro.

Desempenho

O OnePlus 8 vem com um processador Snapdragon 865 GB, até 12GB de memória RAM e 256 GB de armazenamento interno UFS 3.0. Suporta TurboWrite, tecnologia HPB e WiFi 6.

A bateria do modelo OnePlus 8 Pro é de 4.510 mAh, carregada através de um sistema de carregamento rápido sem fios Warp Charge 30T, de 30W. Já o OnePlus 8 vem com uma bateria de 4.300 mAh que suporta o Warp Charge 30T.

O sistema otimizado OxygenOS, baseado no Android 10, garante um desempenho de confiança.

Trazem ainda colunas duplas compatíveis com efeitos sonoros panorâmicos Dolby.

Especificações do OnePlus 8 Pro

Ecrã de 6,78 polegadas QHD+, Super AMOLED a 120 Hz

de 6,78 polegadas QHD+, Super AMOLED a 120 Hz Cores: Azul, Preto e Verde

Azul, Preto e Verde Armazenamento de 128/256 GB UFS 3.0

de 128/256 GB UFS 3.0 RAM: 8/12 GB LPDDR5

8/12 GB LPDDR5 Processador Qualcomm Snapdragon 865 5G

Qualcomm Snapdragon 865 5G Câmaras principais : 48 + 48 + 8 MP + filtro de cor

: 48 + 48 + 8 MP + filtro de cor Câmara frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria: 4.510 mAh

4.510 mAh Carregamento com/sem fio a 30W

a 30W Carregamento reverso: 3W

3W Proteção contra água e poeira: IP68

Especificações do OnePlus 8

Ecrã de 6,55 polegadas FHD+, Super AMOLED a 90 Hz

de 6,55 polegadas FHD+, Super AMOLED a 90 Hz Cores: Brilhante e Verde

Brilhante e Verde Armazenamento de 128/256 GB UFS 3.0

de 128/256 GB UFS 3.0 RAM: 8/12 GB LPDDR4x

8/12 GB LPDDR4x Processador Qualcomm Snapdragon 865 5G

Qualcomm Snapdragon 865 5G Câmaras principais : 48 + 16 + 2 MP

: 48 + 16 + 2 MP Câmara frontal : 16 MP

: 16 MP Bateria: 4.300 mAh

4.300 mAh Carregamento com fio a 30W

Preço e Disponibilidade

Os novos modelos vão começar a ser vendidos na Europa no próximo dia 21 de abril, mas já podem ser adquiridos na pré-venda a partir de hoje.

O OnePlus 8 está disponível desde 719€ e o OnePlus 8 Pro pode ser adquirido a partir de 919€.