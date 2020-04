Leak: Capas mostram um pouco melhor como será o OnePlus 8

A espera por novidade da OnePlus está quase, quase a terminar. Mas novas imagens, com alta definição, das possíveis capas para o OnePlus 8 e 8 Pro, desvendam assim um pouco mais sobre estes dois novos equipamentos esperados no mercado.

O lançamento dos smartphones está marcado para a próxima terça-feira, ou seja, dia 14 de abril.

Se um dia aguardarmos o lançamento de algum produto e não houver qualquer leak ao mesmo… até vamos ficar admirados. Isto porque já começa a ser hábito conhecer-se algum pormenor antes do anúncio oficial, sejam as características, o design, a capacidade da câmara fotográfica, algum acessório, entre outros.

Leak mostra imagens das capas de proteção do OnePlus 8

Recentemente foram divulgadas várias imagens HD de diversas capas de proteção para o OnePlus 8 e OnePlus 8 Pro.

O leak foi colocado na conta do Twitter do utilizador Ishan Agarwal onde se pode ver, em alta definição, as capas para os dois modelos da marca.

Nas imagens podemos verificar as cores e aspeto das várias capas, bem como comprovar como será o design dos equipamentos, nomeadamente ao nível do formado da câmara fotográfica do One Plus 8 e do One Plus 8 Pro.

Os modelos da linha poderão usufruir de capas Nylon Bumper, Transparente, Karbon Bumper e também das versões mais tradicionais.

O lançamento oficial dos dois equipamentos está agendado para o próximo dia 14 de abril, mas já são conhecidas algumas fotografias captadas nomeadamente pela versão 8 Pro.

Quanto ao preço, estima-se que o OnePlus 8 da versão 8/129GB custe 719€, e o da versão 12/256GB tenha o valor de 819€. Já o modelo OnePlus 8 Pro de 8/128GB deverá custar 919€ e, por sua vez, o de 12/256€ rondará os 1009€.