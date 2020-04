Google Classroom: Como criar e publicar trabalhos para os alunos?

O Google Classroom é um serviço gratuito para estabelecimentos de ensino, para organizações sem fins lucrativos e para qualquer utilizador com uma Conta Google pessoal. Esta plataforma oferece as mais diversas ferramentas para atividades de aprendizagem/ensino e a ideia é que tanto alunos como professores tenham a informação centralizada no Google Classroom, servindo também como um meio de comunicação simplificado.

Ontem ensinamos como podiam criar uma sala de aula virtual. Hoje vamos mostrar como criar e publicar trabalhos para os alunos.

Comparativamente a outras plataformas, a plataforma da Google é de uma simplicidade enorme! É verdade que não tem muitas funcionalidades, mas tem as necessárias para ter online uma verdadeira sala de aulas. De relembrar que esta plataforma:

É fácil de configurar : os professores podem adicionar alunos diretamente ou partilhar um código de adesão com a respetiva turma. Demora apenas alguns minutos a configurar.

: os professores podem adicionar alunos diretamente ou partilhar um código de adesão com a respetiva turma. Demora apenas alguns minutos a configurar. Poupa tempo : o fluxo de trabalho simples e sem papel permite aos professores criar, rever e classificar trabalhos rapidamente, tudo num único local

: o fluxo de trabalho simples e sem papel permite aos professores criar, rever e classificar trabalhos rapidamente, tudo num único local Melhora a organização : os alunos podem ver todos os respetivos trabalhos numa página de trabalhos e todos os materiais da turma (por exemplo, documentos, fotos e vídeos) são organizados em pastas no Google Drive.

: os alunos podem ver todos os respetivos trabalhos numa página de trabalhos e todos os materiais da turma (por exemplo, documentos, fotos e vídeos) são organizados em pastas no Google Drive. Melhora a comunicação : o Classroom permite aos professores enviar anúncios e iniciar debates de turma imediatamente. Os alunos podem partilhar recursos entre si ou responder a perguntas no stream.

: o Classroom permite aos professores enviar anúncios e iniciar debates de turma imediatamente. Os alunos podem partilhar recursos entre si ou responder a perguntas no stream. É acessível e seguro: tal como os outros serviços do G Suite para educação, o Classroom não contém anúncios, nunca utiliza o seu conteúdo ou os dados dos alunos para objetivos publicitários e é gratuito.

Como criar trabalhos no Google Classroom?

Hoje vamos mostrar como podem criar trabalho de turma. Depois de acederem à sala da aula virtual criada anteriormente, basta ir a Trabalhos da turma. Aí dentro podemos criar:

Trabalho

Trabalho com questionário

Pergunta

Material

Reutilizar mensagem

ou criar um tópico

Vamos, por exemplo, criar um trabalho com questionário. Depois basta indicar os dados solicitados. Podemos adicionar links, ficheiros, vídeos do YouTube, indicar o número de pontos para o formulário, etc.

Como viram é muito simples e rápido. Esta é sem dúvida uma boa solução para quem procura uma plataforma para reunir os alunos e publicar, num único local, trabalho e matérias.

