Recorde: TikTok regista mil milhões de downloads na Play Store

O TikTok é uma rede social que, aos poucos, foi conquistando os utilizadores nos vários pontos do Mundo. Agora a plataforma celebra o facto de ter batido mais um recorde ao serem feitos mil milhões de downloads na Play Store.

O facto de as pessoas estarem mais por casa, também estimula e potencia a utilização das redes sociais para que, assim, consigam interagir, mesmo que virtualmente, com familiares e amigos.

Mas também outras ferramentas, usadas na sua maioria para fins profissionais, viram a sua utilização a ser aumentada significativamente. Exemplo disse é o Microsoft Teams que registou um aumento de 1.000% em videochamadas.

TikTok bate recorde de mil milhões de downloads na Play Store

Contam-se os dias e as pessoas procuram formas e estratégias para conseguirem passar o tempo. Uma das atividades mais realizadas é o contacto com quem nos faz mais falta. Para isso as pessoas recorrem sobretudo às redes sociais.

Para além do contacto, as plataformas também permitem partilhar vídeos em que os utilizadores praticam algo engraçado, tentam superar desafios, mostram receitas, etc.

Com esse fim, o TikTok tem sido uma das redes sociais mais utilizada, sendo a aplicação gratuita que mais downloads teve, na Play Store, no final de março de 2020.

Mas há mais para festejar pois a plataforma atingiu agora a espantosa marca de mais de mil milhões de downloads na loja de aplicações da Google.

Resumidamente, e se ainda não conhece a aplicação, esta é uma rede onde pode partilhar vídeos curtos, até 15 segundos de duração.

É popular entre as várias faixas etárias, sobretudo dos mais jovens, e tem conquistado também muitos utilizadores famosos o que, por sua vez, influencia a que outros sigam os mesmos passos.

