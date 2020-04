Videochamadas no Microsoft Teams cresceram 1.000% em Março

Se no início de março a Microsoft anunciava um aumento de 500% na utilização do serviço Microsoft Teams, agora revelou que as videochamadas na plataforma cresceram 1.000%.

O Mundo está a mudar, é um facto. E esta mudança verifica-se sobretudo na forma como as pessoas estão a realizar as suas funções laborais.

Microsoft Teams teve um aumento de 1.000% em videochamadas

A empresa de Redmond divulgou recentemente um relatório relacionado com a utilização da plataforma Microsoft Teams, e os resultados são surpreendentes.

De acordo com as informações, a plataforma teve um aumento de 1.000% na quantidade de chamadas de vídeo efetuadas, no mês de Março.

Para se ter uma ideia, apenas no dia 31 de março, foram realizados 2,7 mil milhões de minutos em reuniões através do Teams.

Por sua vez, no dia 12 de março foram registados 560 milhões de minutos em reuniões. Mas essa quantidade foi facilmente ultrapassada no dia 16, com 900 milhões de minutos.

Além disso, também se verificou que os utilizadores ligaram duas vezes mais a câmara, comparativamente ao período antes da pandemia, quando ainda não se encontravam a trabalhar a partir de casa.

Assim, desde o dia 2 ao dia 31 de março, houve um crescimento de 1.000% na realização de videochamadas no Teams.

Na China, a plataforma regista agora duas vezes mais utilizadores novos por dia quando comparado com o período de janeiro. Este facto reforça as notícias de que o país asiático está, aos poucos a voltar à sua rotina, depois da COVID-19.

