Um dos maiores problemas do COVID-19, e de outras doenças, é a ausência de sintomas imediatamente após o contágio. Assim, qualquer um pode estar junto de um doente sem que disso saiba, mesmo no futuro.

Por essa razão os governos têm tentado aceder à localização dos cidadãos e assim tentar cruzar dados e rastrear potenciais doentes. Para ajudar ainda mais neste ponto, a Google e a Apple estão agora a criar um sistema de localização para o Android e o iOS.

Google e Apple unidas contra a doença

Um dos maiores problemas nos tempos que correm é saber se existe contacto com potenciais infetados com COVID-19. Esta forma de proteção básica é muitas vezes comprometida com pessoas que ou não respeitam a quarentena, ou que estão doentes sem saber.

Para evitar esta situação e garantir um acompanhamento de todos, a Google e a Apple estão agora desenvolver um sistema conjunto de localização partilhada. Este irá garantir a comunicação dos smartphones, quer usem Android ou iOS.

Android e iOS usados contra a doença

Esperado para meados de maio, este será composto por várias APIs nestes sistemas, que vão permitir a comunicação anónima entre dispositivos. A ideia é garantir que é possível identificar as pessoas com quem existiu contacto próximo nos últimos dias.

Em caso de um novo caso de infeção, esta informação será obtida, com autorização do utilizador. Mais tarde, e depois de todos os dados confirmados, as pessoas com quem existiu contacto, vão ser notificadas para efetuarem testes de rastreio.

Mais uma medida para acabar a COVID-19

Mesmo com todas as questões de privacidade, esta é a forma mais segura e precisa de manter um rastreio dos contactos que existiram. Ao ser usado o Bluetooth, fica garantida a certeza de um grau de proximidade grande.

Esta é apenas mais uma medida para tentar conter a COVID-19, mas coloca lado a lado 2 dos maiores concorrentes da indústria. Mostra como conseguem trabalhar de forma aberta para o bem da Humanidade e de todos os que podem vir a sofrer com esta doença.