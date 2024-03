Dica: Configure as chamadas do X para garantir a sua privacidade máxima

O X, antes conhecido como Twitter, está a dar aos utilizadores uma novidade muito interessante. Falamos das chamadas de voz e vídeo, que agora estão acessíveis a todos. Ainda que seja uma novidade interessante, tem um ponto de segurança a melhorar. Assim, siga estes passos e garanta a sua privacidade máxima.

As chamadas de voz e vídeo eram um exclusivo dos utilizadores Premium do X. Este extra garante uma nova forma de comunicação extra os utilizadores desta rede social, mantendo a simplificada e a forma rápida de comunicação, algo que muitos pretendem.

Agora que está a abrir esta funcionalidade a todos os utilizadores, o X quer tornar esta sua nova forma de comunicação para muitos mais utilizadores, sem qualquer limite. As chamadas podem ser realizadas em qualquer lugar ou qualquer situação, bastando chamar os seus contactos.

Ainda que seja algo muito útil, as chamadas de voz e vídeo do X têm algumas questões de segurança associadas. A mais relevante delas é o revelar do endereço IP do utilizador, o que abre depois o acesso a muito mais informação sobre a conta e sobre o próprio utilizador.

Claro que existe uma forma de contornar esta questão, bastando ativar uma simples opção nas configurações do X. Para isso devem primeiro abrir as configurações, carregando na imagem da conta, e depois procurar a opção Privacidade e segurança.

Devem avançar na configuração com a escolha da opção Mensagens diretas, para chegar à zona das chamadas de voz e vídeo. Aqui têm presente a opção Privacidade das chamadas aprimorada, que vai garantir a privacidade. Basta ativarem a opção e tudo fica pronto.

Neste espaço podem aproveitar e selecionar que tipos de utilizadores podem contactar através do X. Assim, limitam a chegada de potencial spam ou outros problemas, bastando escolher apenas os contactos conhecidos. Esta é uma configuração que podem e devem explorar.