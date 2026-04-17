Hisense será o fornecedor oficial de televisão para o VAR no Mundial FIFA 2026

A Hisense apresentou a sua nova gama 2026 de televisores RGB MiniLED na sede da FIFA, em Zurique, onde destacou não só os mais recentes avanços em tecnologia de ecrãs, mas a solidez e a maturidade da sua parceria de longa data, na antecipação do Mundial FIFA 2026.

Apresentação da gama 2026 de TV RGB MiniLED na sede da FIFA

Marca líder mundial no setor da eletrónica de consumo e eletrodoméstico, a Hisense apresentou a sua nova gama 2026 de televisores RGB MiniLED. Reforçando a solidez e maturidade da parceria de longa data, o palco das novidades foi a sede da FIFA, em Zurique.

O evento reuniu tecnologia, futebol e inovação, num local que simboliza o resultado de uma parceria de vários anos, que vai além do patrocínio: assenta na confiança, na inovação partilhada e na colaboração a longo prazo.

O lançamento das nossas televisões RGB MiniLED na sede da FIFA é poderosa demonstração do quanto nossa parceria evoluiu. Com a gama RGB MiniLED 2026, estamos a oferecer uma tecnologia de visualização que cumpre os mais elevados padrões, redefinindo a forma como os adeptos vivem o futebol, desde cada nuance de cor até ao mais ínfimo detalhe.

Afirmou Jianmin Han, diretor-executivo da Hisense Europe, durante o evento.

Nova gama de televisores RGB MiniLED da Hisense

Um dos pontos altos do evento foi a apresentação da gama 2026 de televisores RGB MiniLED da Hisense, lançada sob o lema "See the unseen game in colour".

Como pioneira da tecnologia RGB MiniLED, a Hisense continua a expandir os limites do desempenho dos ecrãs, posicionando a nova gama como um marco fundamental na sua estratégia de televisores de alta qualidade e compromisso contínuo com a inovação visual de elevado desempenho.

A mais recente geração de televisores RGB MiniLED apresenta melhorias significativas na precisão das cores, no controlo do brilho e na reprodução de detalhes, proporcionando uma experiência de visualização mais natural, vívida e envolvente.

A impulsionar esta gama está o Hi View AI Engine RGB, segundo a Hisense, um processador de última geração que otimiza o processamento de imagem, o brilho, o contraste e o movimento em tempo real.

Concebido para analisar o conteúdo cena a cena, garante clareza e precisão, mesmo durante cenas de ação desportiva em ritmo acelerado.

A gama de 2026 estará disponível em formatos de ecrãs que vão desde as 55 às 116 polegadas, para responder a uma ampla variedade de preferências de visualização.

A gama apresenta duas novas séries, a UR8S e a UR9S, a par da série topo de gama UX, tornando a avançada tecnologia RGB MiniLED acessível a mais consumidores em todo o mundo.

As televisões incluem, também, um painel antirreflexo e sem brilho, permitindo uma visualização confortável em diferentes condições de iluminação, desde salas de estar à luz do dia até à visualização de jogos à noite.

Hisense será o fornecedor de televisão do VAR Mundial FIFA 2026

No mesmo evento foi ainda anunciado um marco importante na parceria: para o Mundial FIFA 2026, a Hisense será o Fornecedor Oficial de Televisão para Revisão do Árbitro Assistente de Vídeo (VAR).

Esta função alargada reflete a confiança da FIFA na tecnologia de exibição da Hisense, apoiando os árbitros com ecrãs precisos e de alto desempenho, tanto nos estádios como nos ambientes operacionais.

Segundo Candy Pang, diretora geral de Marca Global da Hisense Global Commercial Center, a parceria da marca com a FIFA "evoluiu muito para além do patrocínio tradicional".

O facto de termos sido selecionados como Fornecedor Oficial de Televisores para Revisão VAR do Mundial FIFA 2026 destaca a confiança depositada na tecnologia Hisense, onde a precisão, a fiabilidade e o desempenho são fundamentais. Iremos dar um forte apoio ao sistema de operações VAR através do fornecimento da nossa tecnologia de visualização e dos nossos produtos de TV mais avançados: a TV RGB MiniLED que estamos a lançar aqui hoje. Quando os árbitros assistentes de vídeo analisam as imagens ao vivo dos jogos, veem tudo com clareza e exatamente como acontece.

Afirmou Pang, reforçando que "estes ecrãs proporcionam cores incrivelmente ricas, naturais e precisas".

Hisense patrocina o Mundial da FIFA pela terceira vez consecutiva

A Hisense patrocina o Mundial da FIFA pela terceira vez consecutiva, após os Campeonatos na Rússia e no Catar. A edição de 2026 será a maior da história do campeonato, a decorrer no Canadá, no México e nos Estados Unidos.

A colaboração entre a Hisense e a FIFA teve início em 2017 e tem vindo a crescer continuamente, incluindo a primeira edição do Mundial de Clubes da FIFA com 32 equipas, onde a Hisense foi nomeada o primeiro Parceiro Oficial de sempre.

Com jogos a decorrerem em três países, pela primeira vez, o Mundial FIFA 2026 está destinado a ser a edição mais inclusiva até à data.

Através da sua parceria com a FIFA, a Hisense pretende melhorar a forma como os adeptos de todo o mundo vivem o futebol, com o apoio de tecnologia de visualização de ponta e de confiança.