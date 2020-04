A quarentena estraga a bateria dos smarpthones? Claro que sim…

No momento em que foi declarado Estado de Emergência em Portugal a vida dos portugueses mudou e o mercado de reparação de equipamentos de telecomunicações, nomeadamente telemóveis, também notou algumas mudanças com esta quarentena.

De que necessitam mais os portugueses, quando procuram serviços de reparação dos seus equipamentos de telecomunicações, nesta quarentena?

No início do ano, as previsões para o mercado dos smartphones eram otimistas, pois face à chegada de dispositivos 5G, esperava-se que muitos consumidores quisessem adquirir novos equipamentos. Contudo, o surto de COVID-19 está a impedir o crescimento deste setor, que desde 2015 tem vindo a sentir quebras nas vendas. Quem já tem um smartphone recente, ou um topo de gama, não procura neste período trocar de equipamento.

Porém, esta quarentena veio provocar uma utilização acrescida dos telemóveis e o uso em permanência traz consigo um problema corrente: as baterias viciadas.

Todas as baterias recarregáveis são consumíveis e com um tempo de vida útil limitado. Ora, as videochamadas são, atualmente, a solução para quem está confinado, ou em teletrabalho. Há quem esteja em chamada telefónica, ou videochamada, ao longo das 8 horas diárias do teletrabalho, pois essa é a solução para manutenção do contacto entre as equipas. Esta utilização por longas horas diárias causa um enorme desafio às baterias e podem influenciar o desempenho global dos dispositivos.

As quebras de ecrã e outros acidentes comuns, tais como danos de água, continuam a acontecer, mas a avaria das baterias tem sido uma das causas mais expostas por quem procura os serviços de reparação de equipamentos, nesta quarentena.

Quando se deve proceder à substituição da bateria?

Quando a bateria atinge o limite, é aconselhável a sua troca, para preservar o próprio telemóvel. A questão que se coloca é: quando se deve proceder à substituição da bateria?

Quando o equipamento não liga

Quando o dispositivo encerra ou reinicia inesperadamente

Quando o dispositivo móvel descarrega demasiado rápido

Quando o arranque do equipamento não é executado

Se o smartphone começa a estar demasiado lento ou sem resposta, quando existem aplicações que não respondem, ou o próprio sistema está sem resposta, estes problemas também podem indiciar uma bateria que começa a estar viciada ou mesmo avariada. E claro que, um sinal indubitável da necessidade de troca é notar a bateria inchada.

Se notar alguns destes sintomas no smartphone, não hesite em proceder à troca de bateria pois essa reparação simples irá prolongar a vida útil do aparelho.

O Pplware agradece à iServices pela elaboração deste artigo.