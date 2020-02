Coluna Portátil Bluetooth iServices: Som surpreendente e design elegante

Graças à massificação da tecnologia, hoje conseguimos ter excelentes equipamentos a preços bastante aceitáveis. No segmento do som, são várias as marcas que têm apostado nos seus próprios produtos e o resultado é muito positivo.

Depois de apresentarmos aqui o iServices Pods, hoje vamos conhecer a coluna Portátil Bluetooth também da iServices.

Quem não gosta de um som de boa qualidade, limpo, e com um bom grave? É verdade que estas características nem sempre estão presentes nos equipamentos e daí a diferença para uma boa coluna áudio e uma má.

Coluna Portátil bluetooth iServices

A Coluna Portátil da iServices tem um surpreendente som pelos seus 20 Watt (2 x 10 W). Esta coluna vem já com tecnologia Bluetooth 5.0 sendo compatível com todos os dispositivos que disponham desta funcionalidade. Suporta HSP, HFP e o protocolo A2DP (Bluetooth Audio Streaming).

De acordo com as informações, a área de cobertura ronda os 12 metros de distância. Esta coluna tem ainda suporte para atendimento de chamadas e, como é facilmente percetível, um design extremamente elegante.

Na base, podemos ainda encontrar uma entrada para cartões microSD, interface áudio 3,5″ e também a interface microUSB para carregamento.

Além da possibilidade de controlar a coluna através do dispositivo Bluetooth emparelhado, esta coluna possui ainda um conjunto de funções localizadas na parte superior da coluna. Além do botão de ligar/desligar, estão ainda disponíveis as funções pausa, faixa anterior, faixa seguinte e controlo de volume.

Resumo das Especificações

Saída 10W x 2 TDH+N < 1% (1Khz/0dB)

Frequência: 65 Hz-18Khz

Protocolo Bluetooth: HSP, HFP, A2DP, AVRCP

Bluetooth: Versão 5.0

Alcance: >= 12 metros

Entrada de Áudio

Fonte de energia; DC5V/1A

Bateria; 3.7V/4000 mAh – bateria recarregável

Tempo de carregamento: ~3 horas

Esta coluna está à venda online na iServices por 49,95 euros. O Pplware agradece à empresa o empréstimo da coluna para análise.

