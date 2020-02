E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do novo smartphone dobrável Samsung Galaxy Z Flip e do Galaxy S20, das capacidades do novo SoC Snapdragon 865, do estrondoso desempenho do AMD Ryzen Threadripper 3990X, e muito mais.

Tudo está preparado para o lançamento do novo Galaxy S20 pela Samsung. Muito em breve a marca coreana revelará este novo smartphone e ainda algumas surpresas. Uma delas, o Galaxy Z Flip, deverá ser mostrado na apresentação mundial destas novidades.

Ainda alguns dias deste evento, surge agora um vídeo que mostra tudo o que há para saber sobre o Galaxy Z Flip, o próximo smartphone dobrável da Samsung. Veja abaixo o vídeo onde tudo é revelado.

Os utilizadores têm, por toda a Internet, uma infinidade de serviços para as mais diversas tarefas. No caso dos dispositivos Apple, o AirDrop é famoso pelas capacidades de transferência de ficheiros. No entanto, existem alternativas abertas a todos os sistemas… Conheça o Snapdrop!

De forma simples, poderá transferir ficheiros entre dois dispositivos, independentemente do seu sistema operativo. Fique a conhecer a ferramenta, é extremamente útil!

Depois dos radares que apanham quem vai ao telemóvel, chegam agora os radares que detetam quem trava e depois acelera. O novo sistema consegue detetar quais os condutores que, repentinamente, reduziram a velocidade.

Saiba como funciona os “radares em cascata!…

Se até há pouco tempo era impensável captar boas fotografias e vídeos com um smartphone, a evolução destes equipamentos mudou essa realidade. Com o investimento e tecnologias recentes, hoje já mudamos a forma como captamos imagens, ao ponto de já podermos sonhar com o 8K. Tudo graças a duas fantásticas funcionalidades que vamos conhecer. Assim, com a iminente chegada do Snapdragon 865, é provável que estejamos perante uma nova revolução.

Para reforçar tudo isto, a Qualcomm partilhou o primeiro vídeo gravado nesta estrondosa resolução com um smartphone.

Já falta pouco para conhecermos as novidades, de forma oficial, sobre o próximo topo de gama da Samsung. Em breve veremos o seu aspeto, especificações e estratégia de mercado. Enquanto isso não acontece, foi a própria Samsung que deu a conhecer ao mundo (antecipadamente) o novo S20. No site oficial da marca sul-coreana para a Alemanha apareceu uma capa, com LEDs, que vem confirmar alguns dos rumores.

Apesar de algumas tentativas de desarmar a informação, os novos smartphones serão mesmo os Galaxy S20, Galaxy S20+ e Galaxy S20 Ultra.

Muito se tem falado em relação à nova consola de jogos da Sony, a PlayStation 5. De facto, alguns rumores dão como certo o anúncio da PS5 já neste mês de fevereiro, o mais tardar em março. O site da consola já está online, mas com pouquíssima informação.

A questão que se coloca atualmente é quando é que afinal a Sony irá apresentar a sua consola? Será em fevereiro, em março ou apenas no final do ano de 2020?

Acentua-se a disputa pelo pódio no que toca ao desempenho dos processadores. De um lado está a Intel, que tenta sustentar-se num lugar cimeiro apoiado pelos trunfos Xeon lançados no mercado. Por outro está a AMD com os poderosos Ryzen Threadripper. Se no passado as diferenças entre estas marcas eram grandes, atualmente nota-se um crescer e uma preponderância maior da fabricante dos Ryzen.

A título de exemplo, benchmarks do CPU de 64 núcleos da AMD são 18% a 56% superiores a dois processadores Intel Xeon de 28 núcleos. Vem aí o Ryzen Threadripper 3990X.

Um dos elementos essenciais de qualquer plataforma é, hoje em dia, uma loja de apps. Qualquer sistema moderno tem esta componente, que garante aos utilizadores o acesso às aplicações e aos serviços que necessita.

Depois de todos os problemas que a Huawei já enfrentou, a sua opção foi criar uma loja própria, e todo o seu ecossistema. Aparentemente, e em breve, vai partilhar esta experiência. Vai unir-se com a Xiaomi, Oppo e Vivo para criar alternativa à Play Store da Google.

O Apple Watch é hoje muito mais que um relógio. É uma fantástica peça de tecnologia que tem como missão, para muitos, vigiar os sinais vitais e comunicar informações sobre os hábitos de bem-estar dos seus utilizadores. Os muitos testemunhos de pessoas que atribuem ao Watch o mérito de terem sido salvas, potencia o equipamento como um dispositivo importante para se usar. Nesse sentido, as suas vendas atentam a preferências do utilizadores.

De acordo com um novo relatório da Strategy Analytics, o Apple Watch ultrapassou por uma enorme margem toda a indústria de relojoaria suíça em 2019.

Após termos mostrado inicialmente as imagens do leak ao Moto G Stylus e, posteriormente novos leaks com todas as especificações, eis que a Motorola finalmente apresenta este smartphone, juntamente com o Moto G Power.

É mais uma investida da marca americana, na tentativa de se reerguer e alcançar o estatuto de outros tempos.

A Sony é uma das marcas mais emblemáticas no mundo da tecnologia, sendo responsável por grandes dispositivos ao longo dos anos.

Depois de ter quase ter perdido o comboio dos smartphones, conseguirá a marca recompor-se neste mercado?

Os cientistas detetaram rajadas rápidas de rádio (FRBs) vindas de uma galáxia a mais de 500 milhões de anos-luz da Terra. Estes sinais de rádio que chegam ao nosso planeta com uma frequência que cientistas não sabem explicar.

Estas emissões, catalogadas como FRB 180916.J0158+65, são curtas, fortes e frequentes. Serão de origem alienígena?

Investigadores canadianos testaram uma inovadora pistola impressora 3D que imprime pele artificial diretamente nas feridas graves. O projeto teve início em 2018, mas agora está finalmente a ser testada na pele de porcos.

Segundo o que foi demonstrado, o dispositivo é uma espécie de “dispensador de fita adesiva”, mas com pele artificial.