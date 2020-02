França multa Apple em 25 milhões de euros por desacelerar iPhones

A Apple está de novo a ser visada pela sua tentativa de gerir a vida útil nos iPhones com a bateria degradada. Assim, o órgão de concorrência e fraude francês, DGCCRF, aplicou uma multa à Apple de 25 milhões de euros por desacelerar intencionalmente o desempenho dos iPhones mais antigos. Um problema que começou a ser levantado em 2016, e que parece estar a ser resolvido.

Depois da Apple admitir que abrandava o desempenho do iPhone 6S, culpando a bateria, as ações judiciais não tardaram.

Apple multada em França em 25 milhões de euros

A questão, centrada na gestão da bateria, foi vista por muitos como uma tentativa de forçar os utilizadores a atualizar o seu equipamento sem se justificar. A Apple eventualmente divulgou o recurso, mas concordou em pagar a multa e exibiu um comunicado de imprensa com destaque no seu site francês.

A Apple foi acusada de ter diminuído artificialmente o desempenho dos iPhones mais antigos para forçar os utilizadores a comprar outro. Em 2017, a empresa disse que isto era verdade, mas alegou que a intenção não era um método cínico de engordar o seu resultado final. Em vez disso, estes abrandamentos foram concebidos para reduzir o uso de CPU dos dispositivos mais antigos que levaria ao uma degradação do desempenho da bateria.

Essencialmente, os telefones diminuem a velocidade para evitar que se desligassem prematuramente. O desempenho era então perdido para beneficiar um funcionamento sem qualidade, ao contrário do que prometia a empresa.

Apple: Acordo com as autoridades irá sanar as queixas

Vários utilizadores e grupos de consumidores (incluindo os próprios governos) fizeram saber da sua indignação, especialmente porque a Apple nunca havia deixado claro isto antes. Nesse sentido, no início de 2018, as autoridades francesas começaram a investigar o programa, procurando ver se havia verdade na ideia de que a Apple estava a fazer com que os dispositivos funcionais parecerem obsoletos. A Apple, na época, pediu desculpas e ofereceu descontos na substituição de baterias, com 11 milhões de pessoas a pagar então 29 dólares por uma nova.

Desde então, a Apple tem insistido que reestruturou o sistema de gestão de energia do iPhone 11 para manter a bateria mais saudável por mais tempo. E disse à França24 que saudou o acordo, dizendo que está empenhada em fazer smartphones que durem “o máximo de tempo possível”.

Nesse sentido, a empresa durante este mês, irá exibir um banner na página do iPhone da Apple França. Conforme podemos ler, lá afirma que a Apple cometeu uma prática comercial enganosa e que pagou uma multa para resolver o assunto.