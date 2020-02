Saiba já quanto custará o novo Samsung Galaxy S20

Será já na próxima terça-feira que a Samsung poderá revelar o novo Samsung Galaxy S20 e variantes. Os novos smartphones serão mesmo o Galaxy S20, o Galaxy S20+ e o Galaxy S20 Ultra e os preços também já foram revelados.

Se está a pensar um sucessor da série Galaxy S10 saiba já quanto terá que desembolsar.

Apesar de ainda não ter sido apresentado, o Galaxy S20 está já a ser alvo de vários rumores e fugas de informação que nos dão a conhecer vários pormenores do smartphone. Recentemente foram revelados os preços.

Assim, a revelação foi feita pelo site WinFuture que deu a conhecer os preços dos novos 6 modelos do Samsung Galaxy S20. De acordo com as informações, a versão mais barata deste smartphone custará 899 euros. Por sua vez, a versão mais cara, ou seja, o Samsung Galaxy S20 Ultra 5G com 12 de RAM e 512GB de memória de armazenamento, irá custar 1359 euros.

Preços da nova série Samsung Galaxy S20

Galaxy S20 (8/128GB) 899/909 Euro

Galaxy S20 5G (12/128GB) 999/1009 Euro

Galaxy S20+ (8/128GB) 999/1009 Euro

Galaxy S20+ 5G (12/128GB) 1099/1109 Euro

Galaxy S20 Ultra 5G (12/128GB) 1349/1359 Euro

Galaxy S20 Ultra 5G (16/512GB) 1549/1559 Euro

De acordo com os rumores, todos os modelos chegam com o Android 10. O Galaxy S20+ terá quatro câmaras traseiras, enquanto o Galaxy S20 Ultra chegará com uma quad-câmara avançada na parte de trás. Estes telefones serão lançados com ecrã com taxa de atualização de 120Hz e há ainda informações que o S20, S20+ e S20 Ultra possuem ecrãs Infinity-O de 6,2, 6,7 e 6,9″, respetivamente.

Em conclusão, a empresa sul-coreana espera surpreender os consumidores e a concorrência com a sua próxima família de smartphones, apesar de quase todas as especificações já terem sido desvendadas. A somar às especificações, há também fotografias e testes de benchmark.

A empresa vai anunciar a série Galaxy S20 na terça-feira da próxima semana, evento esse que será acompanhado pelo Pplware.

