Ryzen Threadripper 3990X supera claramente Intel Xeon

Acentua-se a disputa pelo pódio no que toca ao desempenho dos processadores. De um lado está a Intel, que tenta sustentar-se num lugar cimeiro apoiado pelos trunfos Xeon lançados no mercado. Por outro está a AMD com os poderosos Ryzen Threadripper. Se no passado as diferenças entre estas marcas eram grandes, atualmente nota-se um crescer e uma preponderância maior da fabricante dos Ryzen.

A título de exemplo, benchmarks do CPU de 64 núcleos da AMD são 18% a 56% superiores a dois processadores Intel Xeon de 28 núcleos. Vem aí o Ryzen Threadripper 3990X.

AMD Ryzen Threadripper 3990X chega amanhã

Como já é conhecido, o AMD Ryzen Threadripper 3990X será apresentado esta sexta-feira. Este é o primeiro CPU de 64 núcleos da AMD para estações de trabalho baseadas na microarquitetura “Zen 2”. Este novo CPU foi recentemente listado no SiSoft Sandra.

O Threadripper 3990X mostrou um desempenho significativamente superior ao de um sistema Intel com dois Xeon Platinum 8280 e com um total de 56 núcleos. Além disso, temos que ter em conta que o sistema da Intel tem um custo bastante superior.

O sistema da Intel não só tem mais do que o quíntuplo do custo (20 016 dólares para o conjunto Intel vs 3 990 dólares para o conjunto da AMD) e um consumo de energia bastante mais elevado (410W para o sistema Intel e 280W para o sistema da AMD). Além disso, há que ter em conta também que o conjunto da Intel tem menos núcleos (56 em vez de 64). Tudo isto desagua num desempenho abaixo do sistema da AMD (18% a 56% de diferença entre ambos os sistemas).

Conforme foi visto no benchmark, o AMD Ryzen Threadripper 3990X consegue igualmente (graças ao SMT) processar mais threads (128 em vez de 112). Assim, os números dizem que o CPU da AMD economizaria mais de 30% no consumo nominal de energia a um preço de apenas 20% em relação ao custo do sistema Dual Xeon da Intel.

Este é mais um dado para acicatar os adeptos de ambas as marcas que começam a ver uma assunção maior por parte do hardware da AMD. O futuro promete.