ESET distinguida com medalhas de ouro em prémios de cibersegurança

A área da cibersegurança é hoje uma das mais desafiantes. A cada dia que passa são descobertos novos vetores de ataque e é preciso, quase em tempo recorde, arranjar as soluções.

A ESET foi recentemente distinguida com medalhas de ouro em prémios de cibersegurança.

A ESET, empresa líder global na área da cibersegurança distribuída em Portugal pela WhiteHat, foi distinguida com prémios ouro e bronze graças aos seus produtos de antivírus para consumidores pela AV-Comparatives, uma organização independente especializada em testes de software antivírus.

ESET arrecada vários prémios…

A ESET foi premiada com uma medalha de ouro na categoria Baixo Impacto de Sistema, que avalia o impacto no desempenho e velocidade do sistema de cada produto. Na estreia da categoria Proteção Avançada Contra Ameaças, a empresa levou a medalha de ouro. A ESET também foi uma de apenas duas empresas a bloquear com sucesso todos os 15 ataques direcionados no processo de teste.

A empresa conquistou ainda uma medalha de bronze no Teste Falso Positivo. Os falsos positivos podem causar tantos problemas como uma infeção real e evitá-los é um elemento crucial de qualquer produto de antivírus.

Jiří Kropáč, diretor do laboratório de deteção de ameaças da empresa referiu que…

O reconhecimento da ESET pela AV-Comparatives é um testemunho da nossa dedicação para com os nossos clientes e da nossa promessa de oferecer sempre as melhores soluções de segurança. Garantir que os consumidores estão equipados com proteção topo de gama contra as mais recentes ameaças é extremamente importante para nós. Estamos muito satisfeitos por termos recebido estas distinções e por sermos reconhecidos como uma marca líder em fornecimento de tecnologia mais segura para todos

