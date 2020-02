Um dos momentos mais esperados de 2020 (inicialmente para o verão) era a chegada de World of Warcraft III: Reforged. Este título corresponde quase como que a um renascimento do mítico World of Warcraft III para os tempos de hoje, e a Blizzard ao longo do tempo criou grandes expectativas em seu redor.

No entanto, parece que o lançamento está a gerar bastante controvérsia…

World of Warcraft III: Reforged

A Blizzard tem estado em grande nos últimos tempos, com bastantes novidades para toda a sua fiel comunidade. O fantástico anúncio de Diablo IV encabeça claramente, a origem do grande aumento de expectativas em relação à empresa e aos seus jogos. No entanto, também o lançamento de World of Warcraft III: Reforged era esperado com grande ansiedade e expectativa

World of Warcraft III é daqueles jogos completamente incontornáveis e que foi, inclusive, um ponto de referência para muitos jogos posteriores. Seja-se ou não fã do jogo, ou da Blizzard, é difícil ficar indiferente a este grande jogo de estratégia, jogador por milhões em todo o Mundo.

Agora, em 2020, os planos da Blizzard incluíam o lançamento de World of Warcraft III: Reforged, naquele que consistia no reaparecimento do “velhinho” jogo, mas desta feita com a correspondente migração e melhorias para as novas gráficas e capacidades de processamento. (Reforged, inclui tanto jogo original como a expansão The Frozen Throne).

Sob grande pressão da Activision, o jogo foi lançado no final de janeiro.

E assim foi. O lançamento, anunciado com toda a pompa e circunstância, decorreu no passado dia 29 de Janeiro, mas, contrariamente ao que se esperava, em vez de decorrer em festa, decorreu com fortes críticas da comunidade.

Em causa estão variadas promessas e decisões tomadas (pela Blizzard) que levaram a que o produto final disponibilizado se trate de um jogo com bugs mas, e acima de tudo, refletindo uma quebra de ADN com o original.

“Warcraft III é uma das nossas melhores proezas enquanto empresa, e sentimo-nos honrados por saber que milhões de jogadores e desenvolvedores em todo o Mundo ainda o encaram como um ponto de referência no que respeita a RTS” referiu J. Allen Brack, Presidente da Blizzard Entertainment. “Com Warcraft III: Reforged, o nosso maior objetivo é o de modernizar o jogo, mas mantendo tudo o que os jogadores sempre gostaram no jogo. Esperamos que a comunidade assim veja o nosso trabalho e que confirme que o fizemos da melhor forma”

Pois, tendo em atenção ao que Allen proferiu, parece que a comunidade se encontra definitivamente a mostrar um “cartão amarelo” à Blizzard (ou será à Activision??).

Os problema em redor de World of Warcraft III: Reforged são variados e de diferentes níveis.

Um dos principais problemas que a maior parte dos jogadores se queixa é a presença de um User Agreement que passa automaticamente os copyrights de todos os conteúdos criados pelos utilizadores (e outras entidades) para as mãos da Blizzard. Enquanto que para a maior parte dos jogadores isso pode não ser um problema, para outros criadores de MODs isso pode representar uma quebra de confiança (e não só).

Outro exemplo, a Blizzard prometeu que melhores cut-scenes com gráficos melhorados, além de aperfeiçoamentos nas cinemáticas e trabalhos de voz aprimorados, mas parece que nada disso foi feito. Pelo menos desde a BlizzCon 2018, quando anunciou o jogo. Podem ver um exemplo do que foi apresentado em 2018 em comparação ao que foi entregue agora, no vídeo abaixo indicado.

Outro problema que foi tratado de uma forma algo desleixada pela companhia americana prende-se com o facto de Reforged e do jogo original partilharem a mesma infraestrutura online. Creio que isso até faz sentido, numa ótica de otimização de recursos e servidores, no entanto, segundo centenas de testemunhos esta união encontra-se a criar uma tremenda instabilidade no sistema com inúmeros problemas de conectividade, autenticação e outros problemas.

Realmente o rol de queixas é grande e uma outra das mais recorrentes é o facto de algumas features básicas do jogo original e que eram tão apreciados pela comunidade já não estão presentes em Reforged. De acordo com alguns testemunhos no reddit, o sistema de clãs, perfis de jogador ou mesmo os torneios automatizados encontram-se ausentes.

Dado a crescente insatisfação generalizada, a Blizzard já veio a público reconhecer alguns dos problemas reportados e numa carta dirigida aos fãs, promete melhorias para breve.

A primeira medida anunciada parte precisamente de corrigir alguns desses pontos no imediato. Dessa forma foi prometido do lançamento que em breve será disponibilizado um Update de correção ao jogo. Esse primeiro update centrará a sua atenção particularmente na componente gráfica, assim como nas cutscenes de Reforged.

Contudo, mais correções foram anunciadas, como o regresso de Leaderboards e Clãs, mas mais tarde num Patch de maiores dimensões.

Realmente esta pronta resposta da Blizzard vem mostrar que a companhia está a ouvir os jogadores (pena ter sido à posteriori) e que está a desenvolver esforços no sentido de emendar a situação. Os próximos dias (semanas) serão importantes para perceber se este foi um momento de quebra na confiança entre a companhia americana e os seus leais fãs.

A carta original emitida pela Blizzard pode ser consultada, aqui.