Concurso de acesso ao Ensino Superior com 55.166 vagas

A primeira fase do Concurso Nacional de Acesso ao Ensino Superior vai arrancar a 22 de julho. Segundo os dados divulgados pelo Ministério da Educação, Ciência e Inovação (MECI), este ano haverá 55.166 vagas, ou seja, mais 158 do que no ano passado.

Ensino Superior: Há instituições que vão ter mais vagas e outras menos

Ao todo são mais de 55 mil vagas para novos alunos que queiram ingressar no concurso nacional de acesso ao Ensino Superior.

Segundo revela a Lusa, entre as 34 instituições de ensino superior, 13 vão disponibilizar mais lugares para novos alunos e o maior aumento é no ISCTE – Instituto Universitário de Lisboa, que passa de 1.378 para 1.516 vagas (mais 138), seguido da Universidade do Porto, que vai abrir 4.714, mais 45 face ao concurso anterior, enquanto que o Instituto Politécnico do Porto aumentou em 15 as vagas para novos alunos.

Há sete instituições com menos vagas e só o Instituto Politécnico de Bragança vai contar com menos 140, passando de 2.105 para 1.965 lugares.

Além das 55 mil vagas, as instituições de ensino superior públicas vão disponibilizar 2.712 vagas no âmbito dos regimes especiais de acesso (menos 1.340) e 18.084 através dos concursos especiais (mais 1.121).