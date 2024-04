Quase a chegar? WhatsApp abre a IA da Meta a mais países e a mais utilizadores

Como todas as grandes empresas, a Meta também apostou em trazer a IA para os seus serviços e para as suas apps. Um dos candidatos mais óbvios é o WhatsApp, onde se sabe existirem já muitas experiências a decorrer. Agora, do que é revelado, o WhatsApp abriu a IA da Meta a mais países e a mais utilizadores.

Por norma o WhatsApp está sempre no topo da lista das novidades que a Meta prepara. Este app de mensagens garante sempre que tem acessíveis os melhores e mais recentes desenvolvimentos feitos, para os experimentar e oferecer aos utilizadores.

Assim, não é estranho que a IA esteja já presente nesta app, ainda que forma muito controlada e apenas em alguns países. A ideia é testar esta novidade e perceber de que forma pode ser integrada, com novas funcionalidades e em locais interessantes.

Depois dos testes terem sido iniciado, apensa nos EUA e num lote limitado de utilizadores, a novidade surge agora para um leque ainda mais alargado. A Meta não se limitou a abrir a mais utilizadores, mas alargou também a outros países. Isso pode indicar que em breve teremos a IA presente no Whatsapp.

Como pode ser visto, os utilizadores poderão aceder à IA da Meta no WhatsApp tocando no ícone dedicado no canto superior direito do separador de conversas. Não está claro se o WhatsApp continuará a oferecer a IA na barra de pesquisa ou no ícone em versões seguintes.

Apesar da barra de pesquisa estar sobrecarregada com a AI, a funcionalidade de pesquisa padrão, supostamente, continuará a funcionar. Sabe-se também que os dados não seriam partilhados com os servidores do Meta, a menos que o utilizador faça uma pergunta ao chatbot. Além disso, as prompts recomendados são geradas aleatoriamente.

Estas são excelentes notícias para o WhatsApp e os seus utilizadores. A IA ajudará nas conversas e no obter de informação mais detalhada e estruturada, algo que depois pode ser usado na comunicação entre todos.