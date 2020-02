Os utilizadores têm, por toda a Internet, uma infinidade de serviços para as mais diversas tarefas. No caso dos dispositivos Apple, o AirDrop é famoso pelas capacidades de transferência de ficheiros. No entanto, existem alternativas abertas a todos os sistemas… Conheça o Snapdrop!

De forma simples, poderá transferir ficheiros entre dois dispositivos, independentemente do seu sistema operativo. Fique a conhecer a ferramenta, é extremamente útil!

Muitas vezes, entre os nossos dispositivos, temos de realizar transferência de ficheiros. Longe vai o tempo em que se recorria a uma pen drive ou a outro gadget dedicada a esta tarefa. Atualmente é tudo feito através de tecnologias wireless, quer sejam na cloud ou P2P.

Nesse sentido, o AirDrop da Apple é dos mais populares. Tornou-se uma referência pela simplicidade e eficácia, mas apenas pode ser usado entre dispositivos da empresa de Cupertino.

Tendo perfeita noção dessa realidade, Robin Linus criou o Snapdrop que é inspirado precisamente no conceito e propósito do AirDrop.

O Snapdrop é uma das melhores opções para transferir ficheiros sem fios

Existem várias ferramentas e tecnologias sem fios para transferência de ficheiros entre dispositivos. Não obstante da diversidade, o Snapdrop vai buscar inspiração aos melhores e consegue assim proporcionar uma experiência simples, alternativa, direta e bastante fiável.

Primeiro de tudo, basta aceder ao website do serviço em ambos os dispositivos, que é onde toda a magia acontece. Será imediatamente exibida a central de transferência dos ficheiros.

O funcionamento da Progressive Web App (PWA) é simples! Deve assegurar que os dispositivos estão ligados à mesma rede. Posteriormente, poderá constar que o outro dispositivo aparece no seu ecrã. Para iniciar a ligação, basta clicar no ícone.

Após este passo, é estabelecida a conexão P2P. Basta selecionar o ficheiro que se pretende transferir e confirmar. Este será logo enviado, sendo apenas necessário confirmar o download no outro equipamento… Tão simples e elementar quanto isto!

O Snapdrop revela-se assim uma excelente ferramenta para transferência de ficheiros de diferentes sistemas, necessitando apenas de acesso a um browser. Os ficheiros e dados não são armazenados em nenhum servidor, garantindo assim a privacidade dos utilizadores. Para além disso, o projeto está presente no GitHub.

